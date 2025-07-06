https://ria.ru/20250706/briks-2027550424.html

Страны БРИКС осудили нарушения гуманитарного права

Страны БРИКС осудили нарушения гуманитарного права - РИА Новости, 06.07.2025

Страны БРИКС осудили нарушения гуманитарного права

Государства-участники БРИКС по итогам 17 саммита организации осудили нарушения международного гуманитарного права, включая преднамеренные нападения на... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T22:46:00+03:00

2025-07-06T22:46:00+03:00

2025-07-06T22:46:00+03:00

в мире

брикс

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС по итогам 17 саммита организации осудили нарушения международного гуманитарного права, включая преднамеренные нападения на гражданских лиц, объекты и инфраструктуру, и подчеркнули необходимость устанавливать ответственных за такие нарушения. "Решительно осуждаем все нарушения международного гуманитарного права, включая преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, включая гражданскую инфраструктуру, а также отказ или воспрепятствование гуманитарному доступу и нападение на гуманитарный персонал. Мы подчеркиваем необходимость решения вопроса ответственности за все нарушения международного гуманитарного права", - говорится в итоговой декларации встречи глав государств. Лидеры объединения указали, что такие нарушения международного права подрывают перспективы прочного мира, разрушая материальные и социальные основы для постконфликтного восстановления.

https://ria.ru/20250706/briks-2027517879.html

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в мире, брикс