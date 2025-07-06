Рейтинг@Mail.ru
Страны БРИКС продолжат обсуждение инициативы по созданию инвестплатформы - РИА Новости, 06.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027545170.html
Страны БРИКС продолжат обсуждение инициативы по созданию инвестплатформы
Страны БРИКС продолжат обсуждение инициативы по созданию инвестплатформы - РИА Новости, 06.07.2025
Страны БРИКС продолжат обсуждение инициативы по созданию инвестплатформы
Страны БРИКС продолжат обсуждение российской инициативы по созданию новой инвестплатформы, говорится в декларации лидеров стран объединения. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T21:44:00+03:00
2025-07-06T21:44:00+03:00
бразилия
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506018_0:116:3227:1931_1920x0_80_0_0_08b958190e4abf8a4914c3b7adc45a2c.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Страны БРИКС продолжат обсуждение российской инициативы по созданию новой инвестплатформы, говорится в декларации лидеров стран объединения. "Мы приветствуем конструктивные обсуждения концепции Новой инвестиционной платформы, состоявшиеся в первом полугодии 2025 года, и отмечаем прогресс, достигнутый под председательством Бразилии. Мы ожидаем продолжения усилий в течение второго полугодия 2025 года на техническом уровне с участием министерств финансов и центральных банков для дальнейшего обсуждения в целях достижения консенсуса по Платформе с тем, чтобы эти обсуждения проложили путь к более последовательному и значимому прогрессу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250704/siluanov-2027272086.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506018_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_05d4a2349c20acb58c0224ee7df53008.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, брикс, в мире
Бразилия, БРИКС, В мире
Страны БРИКС продолжат обсуждение инициативы по созданию инвестплатформы

БРИКС продолжит обсуждение инициативы России по созданию новой инвестплатформы

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Страны БРИКС продолжат обсуждение российской инициативы по созданию новой инвестплатформы, говорится в декларации лидеров стран объединения.
"Мы приветствуем конструктивные обсуждения концепции Новой инвестиционной платформы, состоявшиеся в первом полугодии 2025 года, и отмечаем прогресс, достигнутый под председательством Бразилии. Мы ожидаем продолжения усилий в течение второго полугодия 2025 года на техническом уровне с участием министерств финансов и центральных банков для дальнейшего обсуждения в целях достижения консенсуса по Платформе с тем, чтобы эти обсуждения проложили путь к более последовательному и значимому прогрессу", - говорится в документе.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Силуанов рассказал о дискуссиях по инвестплатформе БРИКС
4 июля, 18:34
 
БразилияБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала