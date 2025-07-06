https://ria.ru/20250706/briks-2027545170.html
Страны БРИКС продолжат обсуждение инициативы по созданию инвестплатформы
Страны БРИКС продолжат обсуждение инициативы по созданию инвестплатформы - РИА Новости, 06.07.2025
Страны БРИКС продолжат обсуждение инициативы по созданию инвестплатформы
Страны БРИКС продолжат обсуждение российской инициативы по созданию новой инвестплатформы, говорится в декларации лидеров стран объединения. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T21:44:00+03:00
2025-07-06T21:44:00+03:00
2025-07-06T21:44:00+03:00
бразилия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Страны БРИКС продолжат обсуждение российской инициативы по созданию новой инвестплатформы, говорится в декларации лидеров стран объединения. "Мы приветствуем конструктивные обсуждения концепции Новой инвестиционной платформы, состоявшиеся в первом полугодии 2025 года, и отмечаем прогресс, достигнутый под председательством Бразилии. Мы ожидаем продолжения усилий в течение второго полугодия 2025 года на техническом уровне с участием министерств финансов и центральных банков для дальнейшего обсуждения в целях достижения консенсуса по Платформе с тем, чтобы эти обсуждения проложили путь к более последовательному и значимому прогрессу", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250704/siluanov-2027272086.html
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бразилия, брикс, в мире
Страны БРИКС продолжат обсуждение инициативы по созданию инвестплатформы
БРИКС продолжит обсуждение инициативы России по созданию новой инвестплатформы