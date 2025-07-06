https://ria.ru/20250706/briks-2027545170.html

Страны БРИКС продолжат обсуждение инициативы по созданию инвестплатформы

Страны БРИКС продолжат обсуждение инициативы по созданию инвестплатформы - РИА Новости, 06.07.2025

Страны БРИКС продолжат обсуждение инициативы по созданию инвестплатформы

Страны БРИКС продолжат обсуждение российской инициативы по созданию новой инвестплатформы, говорится в декларации лидеров стран объединения. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T21:44:00+03:00

2025-07-06T21:44:00+03:00

2025-07-06T21:44:00+03:00

бразилия

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506018_0:116:3227:1931_1920x0_80_0_0_08b958190e4abf8a4914c3b7adc45a2c.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Страны БРИКС продолжат обсуждение российской инициативы по созданию новой инвестплатформы, говорится в декларации лидеров стран объединения. "Мы приветствуем конструктивные обсуждения концепции Новой инвестиционной платформы, состоявшиеся в первом полугодии 2025 года, и отмечаем прогресс, достигнутый под председательством Бразилии. Мы ожидаем продолжения усилий в течение второго полугодия 2025 года на техническом уровне с участием министерств финансов и центральных банков для дальнейшего обсуждения в целях достижения консенсуса по Платформе с тем, чтобы эти обсуждения проложили путь к более последовательному и значимому прогрессу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250704/siluanov-2027272086.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, брикс, в мире