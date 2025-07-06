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В БРИКС призвали ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности - РИА Новости, 06.07.2025
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21:37 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027544661.html
В БРИКС призвали ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности
В БРИКС призвали ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности - РИА Новости, 06.07.2025
В БРИКС призвали ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности
Лидеры БРИКС призвали все страны в самое ближайшее время ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности, говорится в итоговой декларации саммита... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T21:37:00+03:00
2025-07-06T21:37:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры БРИКС призвали все страны в самое ближайшее время ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности, говорится в итоговой декларации саммита объединения. "Мы приветствуем принятие ГА ООН Конвенции по борьбе с киберпреступностью – важного многостороннего документа, который станет эффективным инструментом и необходимой правовой основой для международного сотрудничества в целях предотвращения киберпреступности и борьбы с ней, а также обеспечения своевременного и правомерного сбора и обмена электронными доказательствами по любым серьезным преступлениям, которые могут совершаться с использованием ИКТ. Мы отмечаем важный вклад стран БРИКС в принятие Конвенции с момента внесения предложения о ее разработке. Мы призываем все государства подписать Конвенцию при первой возможности – в Ханое в 2025 году – и ратифицировать ее как можно скорее в соответствии с национальными законами, процедурами и процессами, чтобы обеспечить ее скорейшее вступление в силу", - говорится в документе. Также странам предлагается продолжить работу по подготовке проекта дополнительного протокола к Конвенции, который будет, среди прочего, охватывать дополнительные составы преступлений.
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в мире, ханой, брикс, оон
В мире, Ханой, БРИКС, ООН
В БРИКС призвали ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности

Лидеры БРИКС призвали ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры БРИКС призвали все страны в самое ближайшее время ратифицировать Конвенцию ООН против киберпреступности, говорится в итоговой декларации саммита объединения.
"Мы приветствуем принятие ГА ООН Конвенции по борьбе с киберпреступностью – важного многостороннего документа, который станет эффективным инструментом и необходимой правовой основой для международного сотрудничества в целях предотвращения киберпреступности и борьбы с ней, а также обеспечения своевременного и правомерного сбора и обмена электронными доказательствами по любым серьезным преступлениям, которые могут совершаться с использованием ИКТ. Мы отмечаем важный вклад стран БРИКС в принятие Конвенции с момента внесения предложения о ее разработке. Мы призываем все государства подписать Конвенцию при первой возможности – в Ханое в 2025 году – и ратифицировать ее как можно скорее в соответствии с национальными законами, процедурами и процессами, чтобы обеспечить ее скорейшее вступление в силу", - говорится в документе.
Также странам предлагается продолжить работу по подготовке проекта дополнительного протокола к Конвенции, который будет, среди прочего, охватывать дополнительные составы преступлений.
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
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