https://ria.ru/20250706/briks-2027543520.html

Страны БРИКС призвали срочно реформировать Всемирный банк

Страны БРИКС призвали срочно реформировать Всемирный банк - РИА Новости, 06.07.2025

Страны БРИКС призвали срочно реформировать Всемирный банк

Государства-участники БРИКС призвали по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро срочно реформировать Бреттон-Вудские институты, к которым относятся... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T21:32:00+03:00

2025-07-06T21:32:00+03:00

2025-07-06T21:33:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС призвали по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро срочно реформировать Бреттон-Вудские институты, к которым относятся Международный валютный фонд и Всемирный банк. "В 80-ю годовщину (окончания Второй мировой войны - ред.) мы вновь заявляем о срочной необходимости реформирования Бреттон-Вудских институтов, чтобы сделать их более гибкими, эффективными, заслуживающими доверия, инклюзивными, соответствующими своему назначению, беспристрастными, подотчетными и представительными, повысив их легитимность", - сказано в тексте итоговой декларации саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. К Бреттон-Вудским институтам, созданным в июле 1994 года, относят Международный валютный фонд (МВФ) и Группу Всемирного банка. "Прежде всего, они должны реформировать свою структуру управления, чтобы отразить трансформацию мировой экономики с момента их создания. Голос и представительство стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик в Бреттон-Вудских институтах должны отражать их растущий вес в мировой экономике", - сказано в тексте документа. Лидеры БРИКС призвали улучшить процедуры управления в этих организациях, в том числе за счет "основанного на заслугах и инклюзивного процесса отбора", который увеличит региональное разнообразие и представительство развивающихся стран в руководстве МВФ и ВБ, а также роль и долю женщин на управленческом уровне.

https://ria.ru/20250425/bank-2013316243.html

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018094899.html

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рио-де-жанейро (город), брикс, мвф, всемирный банк, в мире