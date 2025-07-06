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Страны БРИКС призвали срочно реформировать Всемирный банк - РИА Новости, 06.07.2025
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21:32 06.07.2025 (обновлено: 21:33 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/briks-2027543520.html
Страны БРИКС призвали срочно реформировать Всемирный банк
Страны БРИКС призвали срочно реформировать Всемирный банк - РИА Новости, 06.07.2025
Страны БРИКС призвали срочно реформировать Всемирный банк
Государства-участники БРИКС призвали по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро срочно реформировать Бреттон-Вудские институты, к которым относятся... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T21:32:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС призвали по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро срочно реформировать Бреттон-Вудские институты, к которым относятся Международный валютный фонд и Всемирный банк. "В 80-ю годовщину (окончания Второй мировой войны - ред.) мы вновь заявляем о срочной необходимости реформирования Бреттон-Вудских институтов, чтобы сделать их более гибкими, эффективными, заслуживающими доверия, инклюзивными, соответствующими своему назначению, беспристрастными, подотчетными и представительными, повысив их легитимность", - сказано в тексте итоговой декларации саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. К Бреттон-Вудским институтам, созданным в июле 1994 года, относят Международный валютный фонд (МВФ) и Группу Всемирного банка. "Прежде всего, они должны реформировать свою структуру управления, чтобы отразить трансформацию мировой экономики с момента их создания. Голос и представительство стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик в Бреттон-Вудских институтах должны отражать их растущий вес в мировой экономике", - сказано в тексте документа. Лидеры БРИКС призвали улучшить процедуры управления в этих организациях, в том числе за счет "основанного на заслугах и инклюзивного процесса отбора", который увеличит региональное разнообразие и представительство развивающихся стран в руководстве МВФ и ВБ, а также роль и долю женщин на управленческом уровне.
https://ria.ru/20250425/bank-2013316243.html
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рио-де-жанейро (город), брикс, мвф, всемирный банк, в мире
Рио-де-Жанейро (город), БРИКС, МВФ, Всемирный банк, В мире
Страны БРИКС призвали срочно реформировать Всемирный банк

Страны БРИКС призвали срочно реформировать институты МВФ и Всемирного банка

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС призвали по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро срочно реформировать Бреттон-Вудские институты, к которым относятся Международный валютный фонд и Всемирный банк.
"В 80-ю годовщину (окончания Второй мировой войны - ред.) мы вновь заявляем о срочной необходимости реформирования Бреттон-Вудских институтов, чтобы сделать их более гибкими, эффективными, заслуживающими доверия, инклюзивными, соответствующими своему назначению, беспристрастными, подотчетными и представительными, повысив их легитимность", - сказано в тексте итоговой декларации саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.
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К Бреттон-Вудским институтам, созданным в июле 1994 года, относят Международный валютный фонд (МВФ) и Группу Всемирного банка.
"Прежде всего, они должны реформировать свою структуру управления, чтобы отразить трансформацию мировой экономики с момента их создания. Голос и представительство стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик в Бреттон-Вудских институтах должны отражать их растущий вес в мировой экономике", - сказано в тексте документа.
Лидеры БРИКС призвали улучшить процедуры управления в этих организациях, в том числе за счет "основанного на заслугах и инклюзивного процесса отбора", который увеличит региональное разнообразие и представительство развивающихся стран в руководстве МВФ и ВБ, а также роль и долю женщин на управленческом уровне.
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