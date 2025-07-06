https://ria.ru/20250706/briks-2027542696.html
Страны БРИКС выступили за создание безопасной цифровой среды
Страны БРИКС выступили за создание безопасной цифровой среды - РИА Новости, 06.07.2025
Страны БРИКС выступили за создание безопасной цифровой среды
Страны БРИКС выступают за создание безопасной и стабильной цифровой среды, говорится в декларации лидеров стран объединения. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T21:16:00+03:00
2025-07-06T21:16:00+03:00
2025-07-06T21:16:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за создание безопасной и стабильной цифровой среды, говорится в декларации лидеров стран объединения. "Подчеркивая потенциал информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для преодоления растущего цифрового разрыва внутри стран и между ними, мы признаем наличие вызовов и угроз, исходящих из цифровой сферы и изнутри. Мы подтверждаем нашу приверженность содействию созданию открытой, безопасной, стабильной, доступной, мирной и совместимой среды ИКТ", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
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в мире, брикс, технологии
В мире, БРИКС, Технологии
Страны БРИКС выступили за создание безопасной цифровой среды
Страны БРИКС выступили за создание безопасной и стабильной цифровой среды
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за создание безопасной и стабильной цифровой среды, говорится в декларации лидеров стран объединения.
"Подчеркивая потенциал информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для преодоления растущего цифрового разрыва внутри стран и между ними, мы признаем наличие вызовов и угроз, исходящих из цифровой сферы и изнутри. Мы подтверждаем нашу приверженность содействию созданию открытой, безопасной, стабильной, доступной, мирной и совместимой среды ИКТ", - говорится в документе.