https://ria.ru/20250706/briks-2027542696.html

Страны БРИКС выступили за создание безопасной цифровой среды

Страны БРИКС выступили за создание безопасной цифровой среды - РИА Новости, 06.07.2025

Страны БРИКС выступили за создание безопасной цифровой среды

Страны БРИКС выступают за создание безопасной и стабильной цифровой среды, говорится в декларации лидеров стран объединения. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T21:16:00+03:00

2025-07-06T21:16:00+03:00

2025-07-06T21:16:00+03:00

в мире

брикс

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027505455_0:0:3118:1753_1920x0_80_0_0_9964a2261e9c02c2262b6bf2025f9377.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Страны БРИКС выступают за создание безопасной и стабильной цифровой среды, говорится в декларации лидеров стран объединения. "Подчеркивая потенциал информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для преодоления растущего цифрового разрыва внутри стран и между ними, мы признаем наличие вызовов и угроз, исходящих из цифровой сферы и изнутри. Мы подтверждаем нашу приверженность содействию созданию открытой, безопасной, стабильной, доступной, мирной и совместимой среды ИКТ", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, брикс, технологии