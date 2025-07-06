https://ria.ru/20250706/briks-2027542487.html

БРИКС призвала к отмене односторонних экономических санкций

БРИКС призвала к отмене односторонних экономических санкций - РИА Новости, 06.07.2025

БРИКС призвала к отмене односторонних экономических санкций

Государства-участники БРИКС по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые серьезно... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T21:11:00+03:00

2025-07-06T21:11:00+03:00

2025-07-06T21:11:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства-участники БРИКС по итогам 17-го саммита организации в Рио-де-Жанейро призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые серьезно нарушают права человека, и реформе Всемирной торговой ассоциации (ВТО) для восстановления доверия к этому институту. "Осуждаем введение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, и вновь заявляем, что такие меры, в частности в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, имеют далеко идущие негативные последствия для прав человека, включая права на развитие, здоровье и продовольственную безопасность, населения в целом целевых государств, непропорционально затрагивая бедных и людей, находящихся в уязвимом положении, углубляя цифровой разрыв и усугубляя экологические проблемы", - сказано в тексте итоговой декларации саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Участники объединения призвали отменить незаконные меры, которые подрывают международное право, принципы и цели Устава ООН, и подтвердили позицию блока, согласно которой государства - члены БРИКС не вводят и не поддерживают санкции, не санкционированные Советом Безопасности ООН. "Прежде всего, они должны реформировать свою структуру управления, чтобы отразить трансформацию мировой экономики с момента их создания. Голос и представительство стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик в Бреттон-Вудских институтах должны отражать их растущий вес в мировой экономике", - сказано в тексте документа. В документе также подчеркивается, что ВТО остается единственным многосторонним институтом с необходимым мандатом, экспертизой, всеобщим охватом и потенциалом для руководства многомерными аспектами международных торговых дискуссий, включая переговоры по новым правилам торговли. "Мы напоминаем об обязательстве, взятом на 12-й Министерской конференции ВТО и подтвержденном на 13-й Министерской конференции ВТО, работать над необходимой реформой Организации для обеспечения ее актуальности и восстановления доверия к многосторонней торговой системе", - говорится в декларации лидеров.

https://ria.ru/20250706/briks-2027541840.html

https://ria.ru/20250703/ssha-2027059604.html

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рио-де-жанейро (город), всемирная торговая организация (вто), брикс, оон, в мире