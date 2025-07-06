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Лидеры БРИКС подтвердили приверженность борьбе с терроризмом
Лидеры БРИКС подтвердили приверженность борьбе с терроризмом - РИА Новости, 06.07.2025
Лидеры БРИКС подтвердили приверженность борьбе с терроризмом
Лидеры стран БРИКС в декларации по итогам саммита в Рио-де-Жанейро подтвердили приверженность борьбе с терроризмом в любом его виде, отметили ключевую роль... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T21:02:00+03:00
2025-07-06T21:02:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в декларации по итогам саммита в Рио-де-Жанейро подтвердили приверженность борьбе с терроризмом в любом его виде, отметили ключевую роль государств в этой сфере. "Мы подтверждаем нашу приверженность борьбе с терроризмом в любых его формах и проявлениях, включая трансграничное перемещение террористов, финансирование террористов и убежища (террористов - ред.)", - говорится в декларации. В документе подчеркивается и ключевая ответственность государств в борьбе с терроризмом.
https://ria.ru/20250501/briks-2014536443.html
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в мире, рио-де-жанейро (город), брикс
В мире, Рио-де-Жанейро (город), БРИКС
Лидеры БРИКС подтвердили приверженность борьбе с терроризмом
Лидеры БРИКС подтвердили приверженность борьбе с терроризмом в любом его виде