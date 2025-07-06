https://ria.ru/20250706/briks-2027541840.html

Страны БРИКС поприветствовали снятие санкций с Сирии

Страны БРИКС поприветствовали снятие санкций с Сирии - РИА Новости, 06.07.2025

Страны БРИКС поприветствовали снятие санкций с Сирии

Лидеры государств БРИКС поприветствовали снятие санкций с Сирии, следует из лидерской декларации саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:59:00+03:00

2025-07-06T20:59:00+03:00

2025-07-06T20:59:00+03:00

сирия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры государств БРИКС поприветствовали снятие санкций с Сирии, следует из лидерской декларации саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. "Мы приветствуем снятие односторонних санкций с Сирии и надеемся, что это поможет усилиям по возрождению сирийской экономики и запустит фазу реконструкции так, чтобы это поощряло развитие и стабильность", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20250429/briks-2014173498.html

сирия

рио-де-жанейро (город)

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сирия, рио-де-жанейро (город), брикс, в мире