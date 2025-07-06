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Лидеры стран БРИКС призвали Израиль вывести войска из Сирии - РИА Новости, 06.07.2025
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20:52 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027541332.html
Лидеры стран БРИКС призвали Израиль вывести войска из Сирии
Лидеры стран БРИКС призвали Израиль вывести войска из Сирии - РИА Новости, 06.07.2025
Лидеры стран БРИКС призвали Израиль вывести войска из Сирии
Лидеры государств БРИКС в декларации по итогам саммита в Рио-де-Жанейро подтвердили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:52:00+03:00
2025-07-06T20:52:00+03:00
в мире
израиль
рио-де-жанейро (город)
сирия
брикс
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры государств БРИКС в декларации по итогам саммита в Рио-де-Жанейро подтвердили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также призвали Израиль вывести войска с территории страны. "Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии", - говорится в декларации. В тексте также содержится призыв к Израилю вывести войска с сирийской территории без промедления.
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израиль
рио-де-жанейро (город)
сирия
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в мире, израиль, рио-де-жанейро (город), сирия, брикс, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Рио-де-Жанейро (город), Сирия, БРИКС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Лидеры стран БРИКС призвали Израиль вывести войска из Сирии

Лидеры стран БРИКС призвали Израиль немедленно вывести войска из Сирии

© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские танки в районе Голанских высот
Израильские танки в районе Голанских высот - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские танки в районе Голанских высот. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры государств БРИКС в декларации по итогам саммита в Рио-де-Жанейро подтвердили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Сирии, а также призвали Израиль вывести войска с территории страны.
"Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии", - говорится в декларации.
В тексте также содержится призыв к Израилю вывести войска с сирийской территории без промедления.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Израиль заинтересован в нормализации отношений с Сирией и Ливаном
30 июня, 12:08
 
В миреИзраильРио-де-Жанейро (город)СирияБРИКСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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