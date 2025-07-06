https://ria.ru/20250706/briks-2027540564.html
Лидеры БРИКС считают сектор Газа неотъемлемой частью Палестины
Лидеры БРИКС считают сектор Газа неотъемлемой частью Палестины - РИА Новости, 06.07.2025
Лидеры БРИКС считают сектор Газа неотъемлемой частью Палестины
Лидеры государств БРИКС считают сектор Газа неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории, который вместе с Западным берегом должен управляться... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:41:00+03:00
2025-07-06T20:41:00+03:00
2025-07-06T20:41:00+03:00
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палестинская национальная администрация
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры государств БРИКС считают сектор Газа неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории, который вместе с Западным берегом должен управляться Палестинской национальной администрацией, следует из декларации лидеров по итогам саммита в Рио-де-Жанейро. "Мы напоминаем, что сектор Газа - неотъемлемая часть оккупированных палестинских территорий. В связи с этим подчеркиваем важность объединения Западного берега и сектора Газа под властью Палестинской администрации", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20250429/briks-2014205952.html
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в мире, рио-де-жанейро (город), брикс, палестинская национальная администрация
В мире, Рио-де-Жанейро (город), БРИКС, Палестинская национальная администрация
Лидеры БРИКС считают сектор Газа неотъемлемой частью Палестины
Декларация БРИКС: сектор Газа является частью Палестины и должен управляться ею