https://ria.ru/20250706/briks-2027538306.html

Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта

Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта - РИА Новости, 06.07.2025

Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта

Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта и заявили о необходимости контроля над... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:35:00+03:00

2025-07-06T20:35:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта и заявили о необходимости контроля над вооружениями."Мы выражаем обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и конфликтов. Мы вновь заявляем о необходимости активизации системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности и международного мира и безопасности", - говорится в документе.Лидеры также подчеркнули значительный вклад зон, свободных от ядерного оружия, в укрепление режима ядерного нераспространения, подтвердили поддержку и уважение в отношении всех существующих зон, свободных от ядерного оружия, и связанных с ними гарантий неприменения или угрозы применения ядерного оружия."Признаем первостепенную важность усилий, направленных на ускорение выполнения резолюций о создании зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, включая конференцию, созванную в соответствии с резолюцией 73/546 Генеральной ассамблеи ООН. Мы призываем все приглашенные стороны добросовестно участвовать в этой конференции и конструктивно взаимодействовать с ней", - указано в документе.

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

https://ria.ru/20250629/bomba-2026054357.html

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в мире, брикс, ближний восток, ядерное оружие, иран, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, израиль