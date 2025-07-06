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Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта - РИА Новости, 06.07.2025
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20:35 06.07.2025 (обновлено: 21:08 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/briks-2027538306.html
Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта
Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта - РИА Новости, 06.07.2025
Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта
Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта и заявили о необходимости контроля над... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:35:00+03:00
2025-07-06T21:08:00+03:00
в мире
брикс
ближний восток
ядерное оружие
иран
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта и заявили о необходимости контроля над вооружениями."Мы выражаем обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и конфликтов. Мы вновь заявляем о необходимости активизации системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности и международного мира и безопасности", - говорится в документе.Лидеры также подчеркнули значительный вклад зон, свободных от ядерного оружия, в укрепление режима ядерного нераспространения, подтвердили поддержку и уважение в отношении всех существующих зон, свободных от ядерного оружия, и связанных с ними гарантий неприменения или угрозы применения ядерного оружия."Признаем первостепенную важность усилий, направленных на ускорение выполнения резолюций о создании зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, включая конференцию, созванную в соответствии с резолюцией 73/546 Генеральной ассамблеи ООН. Мы призываем все приглашенные стороны добросовестно участвовать в этой конференции и конструктивно взаимодействовать с ней", - указано в документе.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
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в мире, брикс, ближний восток, ядерное оружие, иран, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, израиль
В мире, БРИКС, Ближний Восток, Ядерное оружие, Иран, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Израиль

Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта и заявили о необходимости контроля над вооружениями.
"Мы выражаем обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и конфликтов. Мы вновь заявляем о необходимости активизации системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности и международного мира и безопасности", - говорится в документе.
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Лидеры также подчеркнули значительный вклад зон, свободных от ядерного оружия, в укрепление режима ядерного нераспространения, подтвердили поддержку и уважение в отношении всех существующих зон, свободных от ядерного оружия, и связанных с ними гарантий неприменения или угрозы применения ядерного оружия.
"Признаем первостепенную важность усилий, направленных на ускорение выполнения резолюций о создании зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, включая конференцию, созванную в соответствии с резолюцией 73/546 Генеральной ассамблеи ООН. Мы призываем все приглашенные стороны добросовестно участвовать в этой конференции и конструктивно взаимодействовать с ней", - указано в документе.
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В миреБРИКСБлижний ВостокЯдерное оружиеИранСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаИзраиль
 
 
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