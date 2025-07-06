Лидеры БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта и заявили о необходимости контроля над вооружениями.
"Мы выражаем обеспокоенность растущими рисками ядерной опасности и конфликтов. Мы вновь заявляем о необходимости активизации системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности и международного мира и безопасности", - говорится в документе.
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Лидеры также подчеркнули значительный вклад зон, свободных от ядерного оружия, в укрепление режима ядерного нераспространения, подтвердили поддержку и уважение в отношении всех существующих зон, свободных от ядерного оружия, и связанных с ними гарантий неприменения или угрозы применения ядерного оружия.
"Признаем первостепенную важность усилий, направленных на ускорение выполнения резолюций о создании зоны, свободной от ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения, на Ближнем Востоке, включая конференцию, созванную в соответствии с резолюцией 73/546 Генеральной ассамблеи ООН. Мы призываем все приглашенные стороны добросовестно участвовать в этой конференции и конструктивно взаимодействовать с ней", - указано в документе.