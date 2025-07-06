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Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии
Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии - РИА Новости, 06.07.2025
Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии
Следующий саммит БРИКС пройдет в 2026 году в Индии, говорится в итоговой декларации лидеров стран объединения, принятой на встрече в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:34:00+03:00
2025-07-06T20:34:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Следующий саммит БРИКС пройдет в 2026 году в Индии, говорится в итоговой декларации лидеров стран объединения, принятой на встрече в Рио-де-Жанейро."Мы приветствуем председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году и выражаем нашу благодарность правительству и народу Бразилии за проведение XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Мы выражаем полную поддержку Индии в ее председательстве в БРИКС в 2026 году и проведении XVIII саммита БРИКС в Индии", - сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.
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Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии
Декларация лидеров БРИКС: следующий саммит пройдет в 2026 году в Индии