https://ria.ru/20250706/briks-2027538048.html

Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии

Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии - РИА Новости, 06.07.2025

Саммит БРИКС в 2026 году пройдет в Индии

Следующий саммит БРИКС пройдет в 2026 году в Индии, говорится в итоговой декларации лидеров стран объединения, принятой на встрече в Рио-де-Жанейро. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:34:00+03:00

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брикс

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Следующий саммит БРИКС пройдет в 2026 году в Индии, говорится в итоговой декларации лидеров стран объединения, принятой на встрече в Рио-де-Жанейро."Мы приветствуем председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году и выражаем нашу благодарность правительству и народу Бразилии за проведение XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Мы выражаем полную поддержку Индии в ее председательстве в БРИКС в 2026 году и проведении XVIII саммита БРИКС в Индии", - сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.

https://ria.ru/20250706/briks-2027537669.html

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рио-де-жанейро (город)

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индия, брикс, в мире, рио-де-жанейро (город), бразилия