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Лидеры стран БРИКС выступили против гонки вооружений в космосе
Лидеры стран БРИКС выступили против гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 06.07.2025
Лидеры стран БРИКС выступили против гонки вооружений в космосе
Лидеры стран БРИКС выступают против гонки вооружений в космосе и предлагают принять соответствующий документ, говорится в итоговой декларации саммита. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:31:00+03:00
2025-07-06T20:31:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выступают против гонки вооружений в космосе и предлагают принять соответствующий документ, говорится в итоговой декларации саммита."Мы также подтверждаем поддержку обеспечению долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе, а также в поддержку предотвращения применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, в том числе посредством переговоров о принятии соответствующего правового многостороннего документа в целях обеспечения глобальной безопасности", - говорится в документе.
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брикс, космос - риа наука, гонка вооружений, в мире
БРИКС, Космос - РИА Наука, гонка вооружений, В мире
Лидеры стран БРИКС выступили против гонки вооружений в космосе
Лидеры БРИКС предложили принять документ против гонки вооружений в космосе