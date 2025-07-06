https://ria.ru/20250706/briks-2027537952.html

Лидеры стран БРИКС выступили против гонки вооружений в космосе

Лидеры стран БРИКС выступили против гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 06.07.2025

Лидеры стран БРИКС выступили против гонки вооружений в космосе

Лидеры стран БРИКС выступают против гонки вооружений в космосе и предлагают принять соответствующий документ, говорится в итоговой декларации саммита. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:31:00+03:00

2025-07-06T20:31:00+03:00

2025-07-06T21:11:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выступают против гонки вооружений в космосе и предлагают принять соответствующий документ, говорится в итоговой декларации саммита."Мы также подтверждаем поддержку обеспечению долгосрочной устойчивости космической деятельности и предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве (ПГВК) и размещения оружия в космосе, а также в поддержку предотвращения применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, в том числе посредством переговоров о принятии соответствующего правового многостороннего документа в целях обеспечения глобальной безопасности", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

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брикс, космос - риа наука, гонка вооружений, в мире