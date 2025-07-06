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Лидеры стран БРИКС осудили удары по Ирану

Лидеры стран БРИКС осудили удары по Ирану - РИА Новости, 06.07.2025

Лидеры стран БРИКС осудили удары по Ирану

Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары по Ирану и выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T20:26:00+03:00

2025-07-06T20:26:00+03:00

2025-07-06T21:16:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары по Ирану и выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке."Мы осуждаем военные удары по Исламской Республике Иран 13 июня 2025 года, что является нарушением международного права и Устава ООН, и выражаем серьезную обеспокоенность последующей эскалацией в области безопасности на Ближнем Востоке. Мы также выражаем серьезную озабоченность в связи с преднамеренными нападениями на гражданскую инфраструктуру и мирные ядерные объекты, находящиеся под полными гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в нарушение международного права и соответствующих резолюций МАГАТЭ", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте объединения."Ядерные гарантии, безопасность и защищенность должны всегда поддерживаться, в том числе в ходе вооруженных конфликтов, в целях защиты людей и окружающей среды от ущерба. В данном контексте мы вновь заявляем о своей поддержке дипломатических инициатив, направленных на решение региональных проблем. Мы призываем Совет безопасности ООН продолжить заниматься этим вопросом", - подчеркнули участники саммита.

https://ria.ru/20250705/voyna-2027298489.html

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