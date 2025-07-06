Лидеры стран БРИКС осудили удары по Ирану
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары по Ирану и выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке.
"Мы осуждаем военные удары по Исламской Республике Иран 13 июня 2025 года, что является нарушением международного права и Устава ООН, и выражаем серьезную обеспокоенность последующей эскалацией в области безопасности на Ближнем Востоке. Мы также выражаем серьезную озабоченность в связи с преднамеренными нападениями на гражданскую инфраструктуру и мирные ядерные объекты, находящиеся под полными гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в нарушение международного права и соответствующих резолюций МАГАТЭ", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.
"Ядерные гарантии, безопасность и защищенность должны всегда поддерживаться, в том числе в ходе вооруженных конфликтов, в целях защиты людей и окружающей среды от ущерба. В данном контексте мы вновь заявляем о своей поддержке дипломатических инициатив, направленных на решение региональных проблем. Мы призываем Совет безопасности ООН продолжить заниматься этим вопросом", - подчеркнули участники саммита.
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