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Лидеры стран БРИКС осудили удары по Ирану - РИА Новости, 06.07.2025
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20:26 06.07.2025 (обновлено: 21:16 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/briks-2027537527.html
Лидеры стран БРИКС осудили удары по Ирану
Лидеры стран БРИКС осудили удары по Ирану - РИА Новости, 06.07.2025
Лидеры стран БРИКС осудили удары по Ирану
Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары по Ирану и выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T20:26:00+03:00
2025-07-06T21:16:00+03:00
в мире
иран
брикс
ближний восток
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары по Ирану и выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке."Мы осуждаем военные удары по Исламской Республике Иран 13 июня 2025 года, что является нарушением международного права и Устава ООН, и выражаем серьезную обеспокоенность последующей эскалацией в области безопасности на Ближнем Востоке. Мы также выражаем серьезную озабоченность в связи с преднамеренными нападениями на гражданскую инфраструктуру и мирные ядерные объекты, находящиеся под полными гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в нарушение международного права и соответствующих резолюций МАГАТЭ", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте объединения."Ядерные гарантии, безопасность и защищенность должны всегда поддерживаться, в том числе в ходе вооруженных конфликтов, в целях защиты людей и окружающей среды от ущерба. В данном контексте мы вновь заявляем о своей поддержке дипломатических инициатив, направленных на решение региональных проблем. Мы призываем Совет безопасности ООН продолжить заниматься этим вопросом", - подчеркнули участники саммита.
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иран
ближний восток
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в мире, иран, брикс, ближний восток, рио-де-жанейро (город), магатэ, оон, израиль, обострение отношений сша и ирана, ядерное оружие, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, БРИКС, Ближний Восток, Рио-де-Жанейро (город), МАГАТЭ, ООН, Израиль, Обострение отношений США и Ирана, Ядерное оружие, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана

Лидеры стран БРИКС осудили удары по Ирану

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары по Ирану и выразили обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке.
"Мы осуждаем военные удары по Исламской Республике Иран 13 июня 2025 года, что является нарушением международного права и Устава ООН, и выражаем серьезную обеспокоенность последующей эскалацией в области безопасности на Ближнем Востоке. Мы также выражаем серьезную озабоченность в связи с преднамеренными нападениями на гражданскую инфраструктуру и мирные ядерные объекты, находящиеся под полными гарантиями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в нарушение международного права и соответствующих резолюций МАГАТЭ", - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте объединения.
"Ядерные гарантии, безопасность и защищенность должны всегда поддерживаться, в том числе в ходе вооруженных конфликтов, в целях защиты людей и окружающей среды от ущерба. В данном контексте мы вновь заявляем о своей поддержке дипломатических инициатив, направленных на решение региональных проблем. Мы призываем Совет безопасности ООН продолжить заниматься этим вопросом", - подчеркнули участники саммита.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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В миреИранБРИКСБлижний ВостокРио-де-Жанейро (город)МАГАТЭООНИзраильОбострение отношений США и ИранаЯдерное оружиеСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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