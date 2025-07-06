https://ria.ru/20250706/briks-2027521988.html
На страны БРИКС приходится 40 процентов мировой экономики, заявил Путин
На страны БРИКС приходится 40 процентов мировой экономики, заявил Путин - РИА Новости, 06.07.2025
На страны БРИКС приходится 40 процентов мировой экономики, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на страны БРИКС приходится 40% мировой экономики. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:18:00+03:00
2025-07-06T18:18:00+03:00
2025-07-06T18:18:00+03:00
россия
владимир путин
брикс
экономика
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на страны БРИКС приходится 40% мировой экономики. "На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, брикс, экономика
Россия, Владимир Путин, БРИКС, Экономика
На страны БРИКС приходится 40 процентов мировой экономики, заявил Путин
Путин: на БРИКС приходится половина населения Земли и 40% мировой экономики