https://ria.ru/20250706/briks-2027521474.html

Путин заявил о востребованности объединительной повестки дня стран БРИКС

Путин заявил о востребованности объединительной повестки дня стран БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Путин заявил о востребованности объединительной повестки дня стран БРИКС

Объединительная повестка дня, которую разделяют страны БРИКС, востребована в нынешней мировой обстановке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:14:00+03:00

2025-07-06T18:14:00+03:00

2025-07-06T18:14:00+03:00

россия

владимир путин

брикс

в мире

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Объединительная повестка дня, которую разделяют страны БРИКС, востребована в нынешней мировой обстановке, заявил президент России Владимир Путин. "Государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры, при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей… стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности… Именно такие конструктивные подходы и такая объединительная повестка дня востребованы в нынешней непростой геополитической обстановке", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, брикс, в мире