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Путин заявил о востребованности объединительной повестки дня стран БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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18:14 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027521474.html
Путин заявил о востребованности объединительной повестки дня стран БРИКС
Путин заявил о востребованности объединительной повестки дня стран БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Путин заявил о востребованности объединительной повестки дня стран БРИКС
Объединительная повестка дня, которую разделяют страны БРИКС, востребована в нынешней мировой обстановке, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:14:00+03:00
2025-07-06T18:14:00+03:00
россия
владимир путин
брикс
в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Объединительная повестка дня, которую разделяют страны БРИКС, востребована в нынешней мировой обстановке, заявил президент России Владимир Путин. "Государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры, при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей… стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности… Именно такие конструктивные подходы и такая объединительная повестка дня востребованы в нынешней непростой геополитической обстановке", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
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россия, владимир путин, брикс, в мире
Россия, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Путин заявил о востребованности объединительной повестки дня стран БРИКС

Путин: разделяемая БРИКС объединительная повестка дня востребована в мире

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Объединительная повестка дня, которую разделяют страны БРИКС, востребована в нынешней мировой обстановке, заявил президент России Владимир Путин.
"Государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры, при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей… стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности… Именно такие конструктивные подходы и такая объединительная повестка дня востребованы в нынешней непростой геополитической обстановке", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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