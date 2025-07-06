https://ria.ru/20250706/briks-2027520739.html
Путин высказался о создании в БРИКС зерновой биржи
Путин высказался о создании в БРИКС зерновой биржи - РИА Новости, 06.07.2025
Путин высказался о создании в БРИКС зерновой биржи
В БРИКС продвигаются процессы создания зерновой биржи, постоянной логистической платформы, а также программы спортивного сотрудничества, заявил президент России РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:09:00+03:00
2025-07-06T18:09:00+03:00
2025-07-06T18:09:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. В БРИКС продвигаются процессы создания зерновой биржи, постоянной логистической платформы, а также программы спортивного сотрудничества, заявил президент России Владимир Путин. "Продвигаются процессы создания в БРИКС зерновой биржи, центра климатических исследований, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, брикс
Экономика, Россия, Владимир Путин, БРИКС
Путин высказался о создании в БРИКС зерновой биржи
Путин: в БРИКС продвигаются процессы создания зерновой биржи