https://ria.ru/20250706/briks-2027519382.html

Путин призвал активизировать сотрудничество стран БРИКС

Путин призвал активизировать сотрудничество стран БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Путин призвал активизировать сотрудничество стран БРИКС

Важно активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, логистике, торговле и финансах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T18:04:00+03:00

2025-07-06T18:04:00+03:00

2025-07-06T18:27:00+03:00

экономика

брикс

владимир путин

россия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Важно активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, логистике, торговле и финансах, заявил президент РФ Владимир Путин."Чтобы максимально воспользоваться открывающимися в этой связи перспективами, важно активизировать сотрудничество государств-участников нашего объединения. Прежде всего в таких областях, как технологии, эффективное освоение ресурсов, логистика и страхование, торговля и финансы", - сказал Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, брикс, владимир путин, россия