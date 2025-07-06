https://ria.ru/20250706/briks-2027519382.html
Путин призвал активизировать сотрудничество стран БРИКС
Путин призвал активизировать сотрудничество стран БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Путин призвал активизировать сотрудничество стран БРИКС
Важно активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, логистике, торговле и финансах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:04:00+03:00
2025-07-06T18:04:00+03:00
2025-07-06T18:27:00+03:00
экономика
брикс
владимир путин
россия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Важно активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, логистике, торговле и финансах, заявил президент РФ Владимир Путин."Чтобы максимально воспользоваться открывающимися в этой связи перспективами, важно активизировать сотрудничество государств-участников нашего объединения. Прежде всего в таких областях, как технологии, эффективное освоение ресурсов, логистика и страхование, торговля и финансы", - сказал Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, брикс, владимир путин, россия
Экономика, БРИКС, Владимир Путин, Россия
Путин призвал активизировать сотрудничество стран БРИКС
Путин призвал активизировать сотрудничество БРИКС в технологиях и финансах