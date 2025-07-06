https://ria.ru/20250706/briks-2027519239.html
Путин заявил о росте применения нацвалют между странами БРИКС
Путин заявил о росте применения нацвалют между странами БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Путин заявил о росте применения нацвалют между странами БРИКС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что применение национальных валют в торговле между странами БРИКС неуклонно растет. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T18:02:00+03:00
2025-07-06T18:02:00+03:00
2025-07-06T18:05:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что применение национальных валют в торговле между странами БРИКС неуклонно растет."Применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растет. В 2024 году доля нашей национальной валюты, рубля, и валют дружественных стран в расчетах России с другими государствами БРИКС составила 90%", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
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брикс, экономика, россия, владимир путин
БРИКС, Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин заявил о росте применения нацвалют между странами БРИКС
Путин: применение нацвалют в торговле между странами БРИКС растет