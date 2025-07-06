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Путин рассказал, что объединяет все страны БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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17:57 06.07.2025 (обновлено: 18:21 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/briks-2027518344.html
Путин рассказал, что объединяет все страны БРИКС
Путин рассказал, что объединяет все страны БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Путин рассказал, что объединяет все страны БРИКС
Государства БРИКС представляют разные модели развития, при этом они выступают за равенство и добрососедство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:57:00+03:00
2025-07-06T18:21:00+03:00
брикс
в мире
россия
владимир путин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства БРИКС представляют разные модели развития, при этом они выступают за равенство и добрососедство, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну, государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. И при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия. Стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности всеобщего процветания и благополучия", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.Он добавил, что именно такие конструктивные подходы и такая объединительная повестка дня востребованы в нынешней непростой геополитической обстановке.
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брикс, в мире, россия, владимир путин
БРИКС, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что объединяет все страны БРИКС

Путин: страны БРИКС выступают за равенство и приоритет традиционных ценностей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства БРИКС представляют разные модели развития, при этом они выступают за равенство и добрососедство, заявил президент России Владимир Путин.
"Подчеркну, государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. И при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия. Стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности всеобщего процветания и благополучия", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
Он добавил, что именно такие конструктивные подходы и такая объединительная повестка дня востребованы в нынешней непростой геополитической обстановке.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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