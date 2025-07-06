Путин рассказал, что объединяет все страны БРИКС
Путин: страны БРИКС выступают за равенство и приоритет традиционных ценностей
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства БРИКС представляют разные модели развития, при этом они выступают за равенство и добрососедство, заявил президент России Владимир Путин.
"Подчеркну, государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. И при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия. Стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности всеобщего процветания и благополучия", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
Он добавил, что именно такие конструктивные подходы и такая объединительная повестка дня востребованы в нынешней непростой геополитической обстановке.
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