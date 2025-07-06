https://ria.ru/20250706/briks-2027518344.html

Путин рассказал, что объединяет все страны БРИКС

Путин рассказал, что объединяет все страны БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Путин рассказал, что объединяет все страны БРИКС

Государства БРИКС представляют разные модели развития, при этом они выступают за равенство и добрососедство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T17:57:00+03:00

2025-07-06T17:57:00+03:00

2025-07-06T18:21:00+03:00

брикс

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Государства БРИКС представляют разные модели развития, при этом они выступают за равенство и добрососедство, заявил президент России Владимир Путин."Подчеркну, государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. И при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия. Стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности всеобщего процветания и благополучия", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.Он добавил, что именно такие конструктивные подходы и такая объединительная повестка дня востребованы в нынешней непростой геополитической обстановке.

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брикс, в мире, россия, владимир путин