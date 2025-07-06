https://ria.ru/20250706/briks-2027518010.html

Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире

Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире - РИА Новости, 06.07.2025

Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире

Авторитет и влияние БРИКС в мире нарастает из года в год, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T17:54:00+03:00

2025-07-06T17:54:00+03:00

2025-07-06T18:12:00+03:00

брикс

в мире

владимир путин

россия

рио-де-жанейро (город)

бразилия

сергей лавров

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Авторитет и влияние БРИКС в мире нарастает из года в год, заявил президент России Владимир Путин.Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Путин участвует в мероприятии по видеосвязи."Из года в год нарастают авторитет и влияние нашего объединения в мире. БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

россия

рио-де-жанейро (город)

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брикс, в мире, владимир путин, россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, сергей лавров