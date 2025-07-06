https://ria.ru/20250706/briks-2027518010.html
Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире
Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире - РИА Новости, 06.07.2025
Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире
Авторитет и влияние БРИКС в мире нарастает из года в год, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:54:00+03:00
2025-07-06T17:54:00+03:00
2025-07-06T18:12:00+03:00
брикс
в мире
владимир путин
россия
рио-де-жанейро (город)
бразилия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae8a14dad6807b613456090756dc14b5.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Авторитет и влияние БРИКС в мире нарастает из года в год, заявил президент России Владимир Путин.Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Путин участвует в мероприятии по видеосвязи."Из года в год нарастают авторитет и влияние нашего объединения в мире. БРИКС по праву утвердился среди ключевых центров глобального управления", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
россия
рио-де-жанейро (город)
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027506062_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67c31c2be93610aecce6b3b4f08378f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, в мире, владимир путин, россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, сергей лавров
БРИКС, В мире, Владимир Путин, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Сергей Лавров
Путин заявил о росте авторитета и влияния БРИКС в мире
Путин: авторитет и влияние БРИКС в мире нарастает из года в год