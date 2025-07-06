https://ria.ru/20250706/briks-2027517879.html

"Потенциал огромен": Путин на саммите БРИКС рассказал о будущем объединения

"Потенциал огромен": Путин на саммите БРИКС рассказал о будущем объединения - РИА Новости, 06.07.2025

"Потенциал огромен": Путин на саммите БРИКС рассказал о будущем объединения

Президент Владимир Путин выступил на саммите БРИКС, проходящем в Рио-де-Жанейро, по видеосвязи. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T17:54:00+03:00

2025-07-06T17:54:00+03:00

2025-07-06T19:35:00+03:00

в мире

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на саммите БРИКС, проходящем в Рио-де-Жанейро, по видеосвязи. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Рост роли БРИКС в мире"Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом"."Подчеркну, государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. И при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия. Стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности всеобщего процветания и благополучия".Объединительная повестка дня, которую разделяют страны БРИКС, востребована в текущей мировой обстановке.Цели на будущее"Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества".БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027444684.html

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в мире, владимир путин, брикс