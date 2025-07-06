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"Потенциал огромен": Путин на саммите БРИКС рассказал о будущем объединения - РИА Новости, 06.07.2025
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17:54 06.07.2025 (обновлено: 19:35 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/briks-2027517879.html
"Потенциал огромен": Путин на саммите БРИКС рассказал о будущем объединения
"Потенциал огромен": Путин на саммите БРИКС рассказал о будущем объединения - РИА Новости, 06.07.2025
"Потенциал огромен": Путин на саммите БРИКС рассказал о будущем объединения
Президент Владимир Путин выступил на саммите БРИКС, проходящем в Рио-де-Жанейро, по видеосвязи. Ключевые заявления — в материале РИА Новости. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:54:00+03:00
2025-07-06T19:35:00+03:00
в мире
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на саммите БРИКС, проходящем в Рио-де-Жанейро, по видеосвязи. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.Рост роли БРИКС в мире&quot;Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом&quot;."Подчеркну, государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. И при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия. Стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности всеобщего процветания и благополучия".Объединительная повестка дня, которую разделяют страны БРИКС, востребована в текущей мировой обстановке.Цели на будущее&quot;Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества&quot;.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027444684.html
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РИА Новости
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Речь Путина на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро
Речь Путина на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро
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Путин: БРИКС существенно превосходит другие объединения по паритету покупательской способности
Путин: БРИКС существенно превосходит другие объединения по паритету покупательской способности
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Путин: модель либеральной глобализации изживает себя
Путин: модель либеральной глобализации изживает себя
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Путин: необходимо расширять использование национальных валют в БРИКС
Путин: необходимо расширять использование национальных валют в БРИКС
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в мире, владимир путин, брикс
В мире, Владимир Путин, БРИКС

"Потенциал огромен": Путин на саммите БРИКС рассказал о будущем объединения

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на саммите БРИКС, проходящем в Рио-де-Жанейро, по видеосвязи. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Рост роли БРИКС в мире

  • Авторитет и влияние объединения в мире возрастает из года в год, БРИКС по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления.
«

"Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Организация существенно превосходит некоторые другие объединения по паритету покупательской способности, например G7.
  • На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40 процентов мировой экономики.
  • Объединение имеет много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока, им импонирует сложившаяся в БРИКС культура открытого партнерства, сотрудничества, взаимного уважения и учета мнений друг друга.
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  • В мире происходят кардинальные изменения, однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда, уходит в прошлое.
  • Модель либеральной глобализации изживает себя.
  • Процесс смены мирового уклада продолжает набирать обороты.
«
"Подчеркну, государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. И при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия. Стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности всеобщего процветания и благополучия".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Объединительная повестка дня, которую разделяют страны БРИКС, востребована в текущей мировой обстановке.

Цели на будущее

  • Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах.
  • Важно активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, логистике, торговле, финансах.
  • Применение нацвалют в торговле между участниками объединения неуклонно растет, необходимо расширять этот процесс.
  • Путин назвал актуальной задачу кратного увеличения объемов встречных капиталовложений через механизмы БРИКС.
  • Бразилия как председатель объединения подхватила инициативы России, предложенные в прошлом году.
  • В БРИКС продвигаются процессы создания зерновой биржи, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества.
«

"Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.
В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
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Вчера, 04:19
 
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