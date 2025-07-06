"Потенциал огромен": Путин на саммите БРИКС рассказал о будущем объединения
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на саммите БРИКС, проходящем в Рио-де-Жанейро, по видеосвязи. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Рост роли БРИКС в мире
- Авторитет и влияние объединения в мире возрастает из года в год, БРИКС по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления.
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"Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Вместе мы обладаем поистине огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом".
- Организация существенно превосходит некоторые другие объединения по паритету покупательской способности, например G7.
- На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40 процентов мировой экономики.
- Объединение имеет много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока, им импонирует сложившаяся в БРИКС культура открытого партнерства, сотрудничества, взаимного уважения и учета мнений друг друга.
Группа БРИКС
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- В мире происходят кардинальные изменения, однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда, уходит в прошлое.
- Модель либеральной глобализации изживает себя.
- Процесс смены мирового уклада продолжает набирать обороты.
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"Подчеркну, государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. И при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия. Стремятся вносить весомый вклад в обеспечение глобальной стабильности и безопасности всеобщего процветания и благополучия".
Объединительная повестка дня, которую разделяют страны БРИКС, востребована в текущей мировой обстановке.
Цели на будущее
- Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах.
- Важно активизировать сотрудничество стран БРИКС в технологиях, освоении ресурсов, логистике, торговле, финансах.
- Применение нацвалют в торговле между участниками объединения неуклонно растет, необходимо расширять этот процесс.
- Путин назвал актуальной задачу кратного увеличения объемов встречных капиталовложений через механизмы БРИКС.
- Бразилия как председатель объединения подхватила инициативы России, предложенные в прошлом году.
- В БРИКС продвигаются процессы создания зерновой биржи, постоянной логистической платформы, программы спортивного сотрудничества.
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"Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества".
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.
В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.