https://ria.ru/20250706/briks-2027517791.html
Путин отметил рост числа единомышленников БРИКС
Путин отметил рост числа единомышленников БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Путин отметил рост числа единомышленников БРИКС
БРИКС имеет много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:54:00+03:00
2025-07-06T17:54:00+03:00
2025-07-06T18:08:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. БРИКС имеет много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока, заявил президент РФ Владимир Путин."Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки… У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Им импонируют сложившиеся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения и учета мнения друг друга", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250706/briks-2027518447.html
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брикс, в мире, восток, россия, евразия, владимир путин, сергей лавров
БРИКС, В мире, Восток, Россия, Евразия, Владимир Путин, Сергей Лавров
Путин отметил рост числа единомышленников БРИКС
Путин: БРИКС имеет много единомышленников среди южных и восточных стран