https://ria.ru/20250706/briks-2027517791.html

Путин отметил рост числа единомышленников БРИКС

Путин отметил рост числа единомышленников БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Путин отметил рост числа единомышленников БРИКС

БРИКС имеет много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T17:54:00+03:00

2025-07-06T17:54:00+03:00

2025-07-06T18:08:00+03:00

брикс

в мире

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владимир путин

сергей лавров

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. БРИКС имеет много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока, заявил президент РФ Владимир Путин."Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки… У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Им импонируют сложившиеся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения и учета мнения друг друга", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20250706/briks-2027518447.html

восток

россия

евразия

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