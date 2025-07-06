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Путин отметил рост числа единомышленников БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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17:54 06.07.2025 (обновлено: 18:08 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/briks-2027517791.html
Путин отметил рост числа единомышленников БРИКС
Путин отметил рост числа единомышленников БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Путин отметил рост числа единомышленников БРИКС
БРИКС имеет много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T17:54:00+03:00
2025-07-06T18:08:00+03:00
брикс
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россия
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владимир путин
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. БРИКС имеет много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока, заявил президент РФ Владимир Путин."Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки… У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Им импонируют сложившиеся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения и учета мнения друг друга", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
https://ria.ru/20250706/briks-2027518447.html
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брикс, в мире, восток, россия, евразия, владимир путин, сергей лавров
БРИКС, В мире, Восток, Россия, Евразия, Владимир Путин, Сергей Лавров
Путин отметил рост числа единомышленников БРИКС

Путин: БРИКС имеет много единомышленников среди южных и восточных стран

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЦеремония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Церемония фотографирования участников XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. БРИКС имеет много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наше объединение серьезно расширилось и включает в себя ведущие государства Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки… У БРИКС много единомышленников среди стран Глобального Юга и Востока. Им импонируют сложившиеся в объединении культура открытого партнерства и сотрудничества, взаимного уважения и учета мнения друг друга", - сказал российский лидер в ходе пленарного заседания саммита БРИКС в режиме видеоконференции.
Семнадцатый саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Российскую делегацию, которая отправилась в Бразилию, возглавил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании XVII саммита БРИКС, который проходит под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин отметил потенциал стран БРИКС
Вчера, 17:58
 
БРИКСВ миреВостокРоссияЕвразияВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
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