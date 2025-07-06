https://ria.ru/20250706/briks-2027494469.html

В Рио-де-Жанейро открывается саммит БРИКС

В Рио-де-Жанейро открывается саммит БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

В Рио-де-Жанейро открывается саммит БРИКС

Саммит объединения БРИКС, в котором в 2025 году председательствует Бразилия, открывается в Рио-де-Жанейро в воскресенье и продлится до понедельника, передает... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:27:00+03:00

2025-07-06T15:27:00+03:00

2025-07-06T15:27:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Саммит объединения БРИКС, в котором в 2025 году председательствует Бразилия, открывается в Рио-де-Жанейро в воскресенье и продлится до понедельника, передает корреспондент РИА Новости. Площадкой мероприятия выступает Музей современного искусства Рио-де-Жанейро. Прилегающая к нему территория оцеплена сотрудниками силовых структур с бронетехникой. Правоохранители дежурят и на соседних улицах. По информации, предоставленной организаторами, церемония встречи прибывших глав делегаций начнется в 9.30 (15.30 мск). Российскую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании по видеосвязи. Как сообщили ранее в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трём направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

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Ольга Фомченкова

рио-де-жанейро (город), россия, сергей лавров, владимир путин, в мире