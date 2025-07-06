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В Рио-де-Жанейро открывается саммит БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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15:27 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027494469.html
В Рио-де-Жанейро открывается саммит БРИКС
В Рио-де-Жанейро открывается саммит БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
В Рио-де-Жанейро открывается саммит БРИКС
Саммит объединения БРИКС, в котором в 2025 году председательствует Бразилия, открывается в Рио-де-Жанейро в воскресенье и продлится до понедельника, передает... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:27:00+03:00
2025-07-06T15:27:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Саммит объединения БРИКС, в котором в 2025 году председательствует Бразилия, открывается в Рио-де-Жанейро в воскресенье и продлится до понедельника, передает корреспондент РИА Новости. Площадкой мероприятия выступает Музей современного искусства Рио-де-Жанейро. Прилегающая к нему территория оцеплена сотрудниками силовых структур с бронетехникой. Правоохранители дежурят и на соседних улицах. По информации, предоставленной организаторами, церемония встречи прибывших глав делегаций начнется в 9.30 (15.30 мск). Российскую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании по видеосвязи. Как сообщили ранее в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трём направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.
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рио-де-жанейро (город), россия, сергей лавров, владимир путин, в мире
Рио-де-Жанейро (город), Россия, Сергей Лавров, Владимир Путин, В мире
В Рио-де-Жанейро открывается саммит БРИКС

Саммит БРИКС открывается в Рио-де-Жанейро при усиленных мерах безопасности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкНа площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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На площадке проведения XVII саммита БРИКС под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Саммит объединения БРИКС, в котором в 2025 году председательствует Бразилия, открывается в Рио-де-Жанейро в воскресенье и продлится до понедельника, передает корреспондент РИА Новости.
Площадкой мероприятия выступает Музей современного искусства Рио-де-Жанейро. Прилегающая к нему территория оцеплена сотрудниками силовых структур с бронетехникой. Правоохранители дежурят и на соседних улицах.
По информации, предоставленной организаторами, церемония встречи прибывших глав делегаций начнется в 9.30 (15.30 мск). Российскую возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании по видеосвязи.
Как сообщили ранее в российском МИД, участники встречи рассмотрят результаты работы объединения с начала года по трём направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Кроме того, планируется обсудить актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
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