https://ria.ru/20250706/briks-2027445016.html

Делегация российских школьников впервые приняла участие в саммите БРИКС

Делегация российских школьников впервые приняла участие в саммите БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Делегация российских школьников впервые приняла участие в саммите БРИКС

Первая в истории школьная делегация из России приняла участие в мероприятиях саммита БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро - как рассказал директор частной... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T04:28:00+03:00

2025-07-06T04:28:00+03:00

2025-07-06T04:28:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости, Кирилл Руденко. Первая в истории школьная делегация из России приняла участие в мероприятиях саммита БРИКС в бразильском Рио-де-Жанейро - как рассказал директор частной московской школы "Премьер" Антон Припадчев, вместе с учениками они намерены развивать международные связи со школами стран-членов БРИКС. "Мы приехали на форум, чтобы установить международные связи с местными учебными заведениями. Уже побывали в университете Маккензи и христианской школе в Рио, на стадии подписания соглашения о сотрудничестве. Это уникальная возможность как для учеников, так и для учителей", - сказал Припадчев РИА Новости на полях Бизнес-форума БРИКС. По словам директора, программа сотрудничества предполагает двусторонний обмен: школьники из Бразилии будут приезжать в Москву и учиться в российской школе, а ученики из РФ - отправятся в Бразилию. Участники обмена будут жить в принимающих семьях и знакомиться с культурой стран не только в учебной, но и в бытовой среде. Также в подмосковной школе планируют открыть курс португальского языка и организовать онлайн-уроки русского языка для бразильских партнёров. "Это действительно самое первое участие школьников в саммите БРИКС. Мы единственная школа в мире, получившая такое официальное приглашение. Благодарим Екатерину Вячеславовну Шмалько, полномочного представителя по взаимодействию со странами БРИКС в России. Без её поддержки это бы не состоялось", - отметил Припадчев. Как пояснила РИА Новости Шмалько, идея школьного участия в саммите родилась как способ вовлечения молодёжи в практическую международную повестку. "Мы уверены, что важно развивать молодежный парламентаризм. Всё, что мы можем передать детям, - это практические навыки. Здесь они видят успешных людей, социально активных, и могут понять, к чему стремиться. Надеемся, что в следующем году к инициативе присоединятся и другие страны", - сказала Шмалько. Сами школьники признаются, что участие в таком форуме - важный и волнительный опыт. "Для меня это первый такой опыт — поездка в другую страну ради саммита. Это необычно и интересно. Хочется наладить связи, пригласить к нам школьников из стран БРИКС, познакомиться с новыми людьми. Потихоньку получается", - поделился впечатлениями Михаил, ученик 11 класса.

https://ria.ru/20250701/brazilija-2026436169.html

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026644100.html

https://ria.ru/20250411/kair-2010597540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), брикс, в мире