https://ria.ru/20250706/briks-2027443868.html

Орешкин рассказал о взаимодействии на площадке БРИКС

Орешкин рассказал о взаимодействии на площадке БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Орешкин рассказал о взаимодействии на площадке БРИКС

Площадка БРИКС собирает представителей ведущих экономик мира и способствует заключению многочисленных договорённостей, это взаимодействие набирает обороты с... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T04:01:00+03:00

2025-07-06T04:01:00+03:00

2025-07-06T04:01:00+03:00

россия

рио-де-жанейро (город)

максим орешкин

брикс

в мире

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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Площадка БРИКС собирает представителей ведущих экономик мира и способствует заключению многочисленных договорённостей, это взаимодействие набирает обороты с каждым годом, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "Здесь собираются компании, которые уже либо являются лидерами глобальной экономики, либо становятся ими. Поэтому много договоренностей, много правильных контактов, это очень полезно, с каждым годом вся эта история будет, конечно же, набирать обороты", - сказал Орешкин журналистам на полях Бизнес-форума БРИКС в Рио-де-Жанейро. Площадка БРИКС, как отметил бывший министр экономического развития РФ, объединяет сейчас три из четырех ведущих мировых экономик - китайскую, индийскую и российскую - для планомерной работы, которая претворяется в реальные решения.

https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027433625.html

россия

рио-де-жанейро (город)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рио-де-жанейро (город), максим орешкин, брикс, в мире