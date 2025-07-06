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Орешкин рассказал о взаимодействии на площадке БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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04:01 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027443868.html
Орешкин рассказал о взаимодействии на площадке БРИКС
Орешкин рассказал о взаимодействии на площадке БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Орешкин рассказал о взаимодействии на площадке БРИКС
Площадка БРИКС собирает представителей ведущих экономик мира и способствует заключению многочисленных договорённостей, это взаимодействие набирает обороты с... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T04:01:00+03:00
2025-07-06T04:01:00+03:00
россия
рио-де-жанейро (город)
максим орешкин
брикс
в мире
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Площадка БРИКС собирает представителей ведущих экономик мира и способствует заключению многочисленных договорённостей, это взаимодействие набирает обороты с каждым годом, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. "Здесь собираются компании, которые уже либо являются лидерами глобальной экономики, либо становятся ими. Поэтому много договоренностей, много правильных контактов, это очень полезно, с каждым годом вся эта история будет, конечно же, набирать обороты", - сказал Орешкин журналистам на полях Бизнес-форума БРИКС в Рио-де-Жанейро. Площадка БРИКС, как отметил бывший министр экономического развития РФ, объединяет сейчас три из четырех ведущих мировых экономик - китайскую, индийскую и российскую - для планомерной работы, которая претворяется в реальные решения.
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россия, рио-де-жанейро (город), максим орешкин, брикс, в мире
Россия, Рио-де-Жанейро (город), Максим Орешкин, БРИКС, В мире
Орешкин рассказал о взаимодействии на площадке БРИКС

Орешкин: площадка БРИКС набирает обороты с каждым годом

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкРабота форума, XVI саммит БРИКС
Работа форума, XVI саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Работа форума, XVI саммит БРИКС. Архивное фото
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Площадка БРИКС собирает представителей ведущих экономик мира и способствует заключению многочисленных договорённостей, это взаимодействие набирает обороты с каждым годом, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
"Здесь собираются компании, которые уже либо являются лидерами глобальной экономики, либо становятся ими. Поэтому много договоренностей, много правильных контактов, это очень полезно, с каждым годом вся эта история будет, конечно же, набирать обороты", - сказал Орешкин журналистам на полях Бизнес-форума БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Площадка БРИКС, как отметил бывший министр экономического развития РФ, объединяет сейчас три из четырех ведущих мировых экономик - китайскую, индийскую и российскую - для планомерной работы, которая претворяется в реальные решения.
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Запад зависит от БРИКС, заявил Орешкин
01:00
 
РоссияРио-де-Жанейро (город)Максим ОрешкинБРИКСВ мире
 
 
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