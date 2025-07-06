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Роль БРИКС нельзя недооценить, заявил Орешкин - РИА Новости, 06.07.2025
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03:43 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027443090.html
Роль БРИКС нельзя недооценить, заявил Орешкин
Роль БРИКС нельзя недооценить, заявил Орешкин - РИА Новости, 06.07.2025
Роль БРИКС нельзя недооценить, заявил Орешкин
Голос объединения БРИКС глобально звучит всё громче, поскольку его страны занимают большую долю мировой экономики по населению, ВВП и темпам роста, заявил... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:43:00+03:00
2025-07-06T03:43:00+03:00
экономика
россия
бразилия
рио-де-жанейро (город)
максим орешкин
брикс
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Голос объединения БРИКС глобально звучит всё громче, поскольку его страны занимают большую долю мировой экономики по населению, ВВП и темпам роста, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Бразилия в этом году председательствует в БРИКС, семнадцатый саммит организации пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. "Роль и значение наших стран и наших компаний, которые являются лидерами по многим большим направлениям мировой экономики, уже нельзя недооценить", - сказал Орешкин, общаясь с журналистами на полях Бизнес‑форума БРИКС. По словам Орешкина, который ранее также занимал должность министра экономического развития РФ, голос объединения БРИКС "звучит очень громко", потому что страны-участницы практически занимают наибольшую часть мировой экономики - по численности населения, по совокупному объему ВВП и темпам экономического роста.
https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027433625.html
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
россия
бразилия
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экономика, россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), максим орешкин, брикс
Экономика, Россия, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Максим Орешкин, БРИКС
Роль БРИКС нельзя недооценить, заявил Орешкин

Орешкин: голос объединения БРИКС звучит все громче

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Голос объединения БРИКС глобально звучит всё громче, поскольку его страны занимают большую долю мировой экономики по населению, ВВП и темпам роста, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
Бразилия в этом году председательствует в БРИКС, семнадцатый саммит организации пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля.
Помощник президента РФ Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Запад зависит от БРИКС, заявил Орешкин
01:00
"Роль и значение наших стран и наших компаний, которые являются лидерами по многим большим направлениям мировой экономики, уже нельзя недооценить", - сказал Орешкин, общаясь с журналистами на полях Бизнес‑форума БРИКС.
По словам Орешкина, который ранее также занимал должность министра экономического развития РФ, голос объединения БРИКС "звучит очень громко", потому что страны-участницы практически занимают наибольшую часть мировой экономики - по численности населения, по совокупному объему ВВП и темпам экономического роста.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Группа БРИКС
00:27
 
ЭкономикаРоссияБразилияРио-де-Жанейро (город)Максим ОрешкинБРИКС
 
 
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