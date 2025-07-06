https://ria.ru/20250706/briks-2027443090.html

Роль БРИКС нельзя недооценить, заявил Орешкин

Роль БРИКС нельзя недооценить, заявил Орешкин - РИА Новости, 06.07.2025

Роль БРИКС нельзя недооценить, заявил Орешкин

Голос объединения БРИКС глобально звучит всё громче, поскольку его страны занимают большую долю мировой экономики по населению, ВВП и темпам роста, заявил... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T03:43:00+03:00

2025-07-06T03:43:00+03:00

2025-07-06T03:43:00+03:00

экономика

россия

бразилия

рио-де-жанейро (город)

максим орешкин

брикс

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РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Голос объединения БРИКС глобально звучит всё громче, поскольку его страны занимают большую долю мировой экономики по населению, ВВП и темпам роста, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Бразилия в этом году председательствует в БРИКС, семнадцатый саммит организации пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. "Роль и значение наших стран и наших компаний, которые являются лидерами по многим большим направлениям мировой экономики, уже нельзя недооценить", - сказал Орешкин, общаясь с журналистами на полях Бизнес‑форума БРИКС. По словам Орешкина, который ранее также занимал должность министра экономического развития РФ, голос объединения БРИКС "звучит очень громко", потому что страны-участницы практически занимают наибольшую часть мировой экономики - по численности населения, по совокупному объему ВВП и темпам экономического роста.

https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027433625.html

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

россия

бразилия

рио-де-жанейро (город)

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Дарья Буймова

экономика, россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), максим орешкин, брикс