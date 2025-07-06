https://ria.ru/20250706/briks-2027443090.html
Роль БРИКС нельзя недооценить, заявил Орешкин
Роль БРИКС нельзя недооценить, заявил Орешкин - РИА Новости, 06.07.2025
Роль БРИКС нельзя недооценить, заявил Орешкин
Голос объединения БРИКС глобально звучит всё громче, поскольку его страны занимают большую долю мировой экономики по населению, ВВП и темпам роста, заявил... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:43:00+03:00
2025-07-06T03:43:00+03:00
2025-07-06T03:43:00+03:00
экономика
россия
бразилия
рио-де-жанейро (город)
максим орешкин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
РИО‑ДЕ‑ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Голос объединения БРИКС глобально звучит всё громче, поскольку его страны занимают большую долю мировой экономики по населению, ВВП и темпам роста, заявил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Бразилия в этом году председательствует в БРИКС, семнадцатый саммит организации пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. "Роль и значение наших стран и наших компаний, которые являются лидерами по многим большим направлениям мировой экономики, уже нельзя недооценить", - сказал Орешкин, общаясь с журналистами на полях Бизнес‑форума БРИКС. По словам Орешкина, который ранее также занимал должность министра экономического развития РФ, голос объединения БРИКС "звучит очень громко", потому что страны-участницы практически занимают наибольшую часть мировой экономики - по численности населения, по совокупному объему ВВП и темпам экономического роста.
https://ria.ru/20250706/oreshkin-2027433625.html
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
россия
бразилия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, бразилия, рио-де-жанейро (город), максим орешкин, брикс
Экономика, Россия, Бразилия, Рио-де-Жанейро (город), Максим Орешкин, БРИКС
Роль БРИКС нельзя недооценить, заявил Орешкин
Орешкин: голос объединения БРИКС звучит все громче