https://ria.ru/20250706/briks-2027436942.html
Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером
Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером - РИА Новости, 06.07.2025
Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером
Участники БРИКС являются мировыми технологическими лидерами и формируют альтернативу западным индустриальным центрам, сообщил замруководителя администрации... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T01:33:00+03:00
2025-07-06T01:33:00+03:00
2025-07-06T01:33:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Участники БРИКС являются мировыми технологическими лидерами и формируют альтернативу западным индустриальным центрам, сообщил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии. "Наши компании - мировые лидеры. Приведу лишь несколько примеров: Huawei - глобальный технологический гигант. Бразильская Embraer играет ключевую роль в аэрокосмической отрасли. Индийская Tech Mahindra - лидер в сфере цифровых решений, включая ИИ. DP World из ОАЭ переосмысляет глобальную логистику. А российский "Росатом" - ведущий игрок в сфере атомной энергетики", - сказал Орешкин. По словам Орешкина, БРИКС располагает колоссальными возможностями в области инфраструктуры, логистики и технологий и способны развивать новые инструменты в сфере финансов, платёжных систем и инвестиций. "Объединяя все эти ресурсы, мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста", - подчеркнул бывший глава минэкономразвития РФ.
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РИА Новости
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экономика, технологии, россия, бразилия, оаэ, максим орешкин, брикс, huawei technologies, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Технологии, Россия, Бразилия, ОАЭ, Максим Орешкин, БРИКС, Huawei Technologies, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером
Орешкин: БРИКС демонстрируют технологическое лидерство в ключевых отраслях