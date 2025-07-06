https://ria.ru/20250706/briks-2027436942.html

Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером

Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером - РИА Новости, 06.07.2025

Орешкин назвал БРИКС мировым технологическим лидером

Участники БРИКС являются мировыми технологическими лидерами и формируют альтернативу западным индустриальным центрам, сообщил замруководителя администрации... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T01:33:00+03:00

2025-07-06T01:33:00+03:00

2025-07-06T01:33:00+03:00

экономика

технологии

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оаэ

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Участники БРИКС являются мировыми технологическими лидерами и формируют альтернативу западным индустриальным центрам, сообщил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Бизнес-форуме БРИКС в Бразилии. "Наши компании - мировые лидеры. Приведу лишь несколько примеров: Huawei - глобальный технологический гигант. Бразильская Embraer играет ключевую роль в аэрокосмической отрасли. Индийская Tech Mahindra - лидер в сфере цифровых решений, включая ИИ. DP World из ОАЭ переосмысляет глобальную логистику. А российский "Росатом" - ведущий игрок в сфере атомной энергетики", - сказал Орешкин. По словам Орешкина, БРИКС располагает колоссальными возможностями в области инфраструктуры, логистики и технологий и способны развивать новые инструменты в сфере финансов, платёжных систем и инвестиций. "Объединяя все эти ресурсы, мы можем создать мощную и устойчивую платформу для глобального развития и роста", - подчеркнул бывший глава минэкономразвития РФ.

https://ria.ru/20250706/ekonomika-2027432922.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, бразилия, оаэ, максим орешкин, брикс, huawei technologies, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"