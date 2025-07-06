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Страны БРИКС обсуждали цифровые финансовые активы, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.07.2025
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00:56 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/briks-2027433330.html
Страны БРИКС обсуждали цифровые финансовые активы, заявил Силуанов
Страны БРИКС обсуждали цифровые финансовые активы, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.07.2025
Страны БРИКС обсуждали цифровые финансовые активы, заявил Силуанов
Страны БРИКС в Бразилии обсуждали тему цифровых финансовых активов и цифровых валют и их использование как элемента расчетов, договорились продолжать эту... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:56:00+03:00
2025-07-06T00:56:00+03:00
экономика
технологии
бразилия
россия
антон силуанов
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - РИА Новости. Страны БРИКС в Бразилии обсуждали тему цифровых финансовых активов и цифровых валют и их использование как элемента расчетов, договорились продолжать эту дискуссию, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Вопрос использования цифровых финансовых активов как элемента расчетов рассматривался в ходе дискуссии и в ходе сессии Центральных банков. Мы договорились о том, что тема будет продолжать развиваться, поскольку новые финансовые инструменты - они на повестке БРИКС, очевидно, присутствуют. И поэтому и вопросы трансграничных платежей с использованием цифровых возможностей, и использование цифровых финансовых активов для расчетов - это была одна из тем на повестке дня", - сказал Силуанов журналистам по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих центральных банков БРИКС.
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экономика, технологии, бразилия, россия, антон силуанов, брикс
Экономика, Технологии, Бразилия, Россия, Антон Силуанов, БРИКС
Страны БРИКС обсуждали цифровые финансовые активы, заявил Силуанов

Силуанов: страны БРИКС обсуждали тему ЦФА и цифровых валют

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Антон Силуанов. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - РИА Новости. Страны БРИКС в Бразилии обсуждали тему цифровых финансовых активов и цифровых валют и их использование как элемента расчетов, договорились продолжать эту дискуссию, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Вопрос использования цифровых финансовых активов как элемента расчетов рассматривался в ходе дискуссии и в ходе сессии Центральных банков. Мы договорились о том, что тема будет продолжать развиваться, поскольку новые финансовые инструменты - они на повестке БРИКС, очевидно, присутствуют. И поэтому и вопросы трансграничных платежей с использованием цифровых возможностей, и использование цифровых финансовых активов для расчетов - это была одна из тем на повестке дня", - сказал Силуанов журналистам по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих центральных банков БРИКС.
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