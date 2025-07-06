https://ria.ru/20250706/briks-2027433330.html

Страны БРИКС обсуждали цифровые финансовые активы, заявил Силуанов

Страны БРИКС обсуждали цифровые финансовые активы, заявил Силуанов - РИА Новости, 06.07.2025

Страны БРИКС обсуждали цифровые финансовые активы, заявил Силуанов

Страны БРИКС в Бразилии обсуждали тему цифровых финансовых активов и цифровых валют и их использование как элемента расчетов, договорились продолжать эту... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T00:56:00+03:00

2025-07-06T00:56:00+03:00

2025-07-06T00:56:00+03:00

экономика

технологии

бразилия

россия

антон силуанов

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91324/12/913241230_0:121:3143:1889_1920x0_80_0_0_3230cdaf64b1d114f4a85e7361fb5423.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июл - РИА Новости. Страны БРИКС в Бразилии обсуждали тему цифровых финансовых активов и цифровых валют и их использование как элемента расчетов, договорились продолжать эту дискуссию, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Вопрос использования цифровых финансовых активов как элемента расчетов рассматривался в ходе дискуссии и в ходе сессии Центральных банков. Мы договорились о том, что тема будет продолжать развиваться, поскольку новые финансовые инструменты - они на повестке БРИКС, очевидно, присутствуют. И поэтому и вопросы трансграничных платежей с использованием цифровых возможностей, и использование цифровых финансовых активов для расчетов - это была одна из тем на повестке дня", - сказал Силуанов журналистам по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих центральных банков БРИКС.

https://ria.ru/20250705/briks-2027417610.html

бразилия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, бразилия, россия, антон силуанов, брикс