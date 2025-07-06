https://ria.ru/20250706/briks-2027432373.html

Силуанов рассказал о работе по перестраховочной компании БРИКС

Силуанов рассказал о работе по перестраховочной компании БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025

Силуанов рассказал о работе по перестраховочной компании БРИКС

РФ предложила уже конкретные механизмы создания перестраховочной компании БРИКС и предлагает создать ее как организацию с реальным уставным капиталом, сообщил... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T00:44:00+03:00

2025-07-06T00:44:00+03:00

2025-07-06T00:44:00+03:00

экономика

россия

антон силуанов

брикс

новый банк развития

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. РФ предложила уже конкретные механизмы создания перестраховочной компании БРИКС и предлагает создать ее как организацию с реальным уставным капиталом, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы предложили уже конкретные механизмы создания перестраховочной компании, по аналогии с Новым банком развития, международной организации, поскольку верим, что страховой ёмкости стран-членов БРИКС недостаточно. И основные страховые компании - это компании западных стран. Хотя объем перевозок, объем торговли между нашими странами растет каждый год", - сказал Силуанов по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих Центральных банков БРИКС. "Мы предлагаем создать такую компанию как международную компанию с соответствующим реальным уставным капиталом, в которой поучаствовали бы заинтересованные страны", - добавил он.

https://ria.ru/20250706/briks-2027429452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, антон силуанов, брикс, новый банк развития