https://ria.ru/20250706/briks-2027432373.html
Силуанов рассказал о работе по перестраховочной компании БРИКС
Силуанов рассказал о работе по перестраховочной компании БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Силуанов рассказал о работе по перестраховочной компании БРИКС
РФ предложила уже конкретные механизмы создания перестраховочной компании БРИКС и предлагает создать ее как организацию с реальным уставным капиталом, сообщил... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:44:00+03:00
2025-07-06T00:44:00+03:00
2025-07-06T00:44:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
брикс
новый банк развития
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. РФ предложила уже конкретные механизмы создания перестраховочной компании БРИКС и предлагает создать ее как организацию с реальным уставным капиталом, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы предложили уже конкретные механизмы создания перестраховочной компании, по аналогии с Новым банком развития, международной организации, поскольку верим, что страховой ёмкости стран-членов БРИКС недостаточно. И основные страховые компании - это компании западных стран. Хотя объем перевозок, объем торговли между нашими странами растет каждый год", - сказал Силуанов по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих Центральных банков БРИКС. "Мы предлагаем создать такую компанию как международную компанию с соответствующим реальным уставным капиталом, в которой поучаствовали бы заинтересованные страны", - добавил он.
https://ria.ru/20250706/briks-2027429452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, брикс, новый банк развития
Экономика, Россия, Антон Силуанов, БРИКС, Новый банк развития
Силуанов рассказал о работе по перестраховочной компании БРИКС
Силуанов: Россия предложила механизмы перестраховочной компании БРИКС