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Силуанов рассказал о механизме для увеличения инвестиций в страны БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
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00:03 06.07.2025 (обновлено: 00:26 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/briks-2027429452.html
Силуанов рассказал о механизме для увеличения инвестиций в страны БРИКС
Силуанов рассказал о механизме для увеличения инвестиций в страны БРИКС - РИА Новости, 06.07.2025
Силуанов рассказал о механизме для увеличения инвестиций в страны БРИКС
Гарантийный механизм для увеличения инвестиций в страны БРИКС будет работать под эгидой Нового банка развития, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T00:03:00+03:00
2025-07-06T00:26:00+03:00
экономика
брикс
антон силуанов
новый банк развития
россия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Гарантийный механизм для увеличения инвестиций в страны БРИКС будет работать под эгидой Нового банка развития, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов."Могу сказать, что новая добавилась тема (для обсуждения - ред.). Это создание гарантийного механизма на базе Нового банка развития", - сказал Силуанов журналистам по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих центральных банков стран БРИКС.Он пояснил, что в целом ряде стран работают институты развития, которые гарантируют кредиты под крупные инфраструктурные проекты."Так вот - на пространстве БРИКС под эгидой Нового банка развития - НБР будет предоставлять такие гарантии по кредитам банков, которые работают в каждой из стран, для финансирования крупных инфраструктурных проектов", - добавил министр.Он отметил, что в дальнейшем будет создана рабочая группа для дальнейшего обсуждения данного механизма."Мне кажется, это хороший механизм. Это поддержали все страны, такую идею, это идея бразильского председательствования. Поэтому мы считаем, что нужно просто это оформить, и Новый банк развития будет представлять соответствующие гарантийные механизмы", - сказал Силуанов журналистам по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих центральным банков БРИКС.Отвечая на вопрос о том, когда такой механизм может заработать, глава Минфина РФ отметил, что эту идею "все поддержали". "Я думаю, дело техники", - добавил Силуанов.
https://ria.ru/20250706/putin-2027430682.html
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экономика, брикс, антон силуанов, новый банк развития, россия
Экономика, БРИКС, Антон Силуанов, Новый банк развития, Россия
Силуанов рассказал о механизме для увеличения инвестиций в страны БРИКС

Силуанов: механизм для увеличения инвестиций в страны БРИКС поддержали все

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 июл - РИА Новости. Гарантийный механизм для увеличения инвестиций в страны БРИКС будет работать под эгидой Нового банка развития, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Могу сказать, что новая добавилась тема (для обсуждения - ред.). Это создание гарантийного механизма на базе Нового банка развития", - сказал Силуанов журналистам по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих центральных банков стран БРИКС.
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Он пояснил, что в целом ряде стран работают институты развития, которые гарантируют кредиты под крупные инфраструктурные проекты.
"Так вот - на пространстве БРИКС под эгидой Нового банка развития - НБР будет предоставлять такие гарантии по кредитам банков, которые работают в каждой из стран, для финансирования крупных инфраструктурных проектов", - добавил министр.
Он отметил, что в дальнейшем будет создана рабочая группа для дальнейшего обсуждения данного механизма.
«
"Мне кажется, это хороший механизм. Это поддержали все страны, такую идею, это идея бразильского председательствования. Поэтому мы считаем, что нужно просто это оформить, и Новый банк развития будет представлять соответствующие гарантийные механизмы", - сказал Силуанов журналистам по итогам заседания Годового собрания Совета управляющих НБР и заседания министров финансов и управляющих центральным банков БРИКС.
Отвечая на вопрос о том, когда такой механизм может заработать, глава Минфина РФ отметил, что эту идею "все поддержали". "Я думаю, дело техники", - добавил Силуанов.
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