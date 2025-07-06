https://ria.ru/20250706/blok--2027485254.html

Блок "Победа" примет участие в парламентских выборах в Молдавии

Блок "Победа" примет участие в парламентских выборах в Молдавии - РИА Новости, 06.07.2025

Блок "Победа" примет участие в парламентских выборах в Молдавии

Молдавский оппозиционный блок "Победа" примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, подаст заявку на предстоящей неделе,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T14:20:00+03:00

2025-07-06T14:20:00+03:00

2025-07-06T16:18:00+03:00

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Молдавский оппозиционный блок "Победа" примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, подаст заявку на предстоящей неделе, заявил лидер блока Илан Шор."Мы собрались здесь для того, чтобы объявить политическую цель на выборах осенью 2025 года в Республике Молдова. Политическую цель и политическую позицию блока "Победа". Да, дорогие друзья, блок "Победа" примет участие в этих выборах самостоятельно… Я сегодня с удовольствием заявляю о том, что мы, политический блок "Победа", на следующей неделе подаем документы об участии в выборной кампании. Дорогие друзья, мы трезво осознаем, что ближайшие выборы будут самыми грязными и нечестными за всю историю нашей страны", - сказал Шор на съезде блока "Победа", который проходит в Москве.Он отметил, что цель блока на выборах - "снести фашистский режим", а также в случае победы провести в ближайшие полгода досрочные выборы, которые станут, по его словам, честными, порядочными, правильными.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250620/moldaviya-2024128488.html

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