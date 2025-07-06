https://ria.ru/20250706/bespilotnik-2027440300.html
В Смоленской области перехватили беспилотник
В Смоленской области перехватили беспилотник - РИА Новости, 06.07.2025
В Смоленской области перехватили беспилотник
Один беспилотник был подавлен в Смоленской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T02:32:00+03:00
2025-07-06T02:32:00+03:00
2025-07-06T02:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один беспилотник был подавлен в Смоленской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин в Telegram-канале. "ВСУ вновь предпринимают попытки атаковать Смоленскую область. На территории региона силами ПВО министерства обороны РФ подавлен один беспилотный летательный аппарат. Оперативные службы проводят необходимые действия. Предварительно, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - написал он.
https://ria.ru/20250121/ataka-1994719216.html
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Смоленской области перехватили беспилотник
Анохин: в Смоленской области перехватили беспилотник, пострадавших нет