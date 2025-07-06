https://ria.ru/20250706/bespilotnik-2027440300.html

В Смоленской области перехватили беспилотник

В Смоленской области перехватили беспилотник - РИА Новости, 06.07.2025

В Смоленской области перехватили беспилотник

Один беспилотник был подавлен в Смоленской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T02:32:00+03:00

2025-07-06T02:32:00+03:00

2025-07-06T02:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один беспилотник был подавлен в Смоленской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин в Telegram-канале. "ВСУ вновь предпринимают попытки атаковать Смоленскую область. На территории региона силами ПВО министерства обороны РФ подавлен один беспилотный летательный аппарат. Оперативные службы проводят необходимые действия. Предварительно, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - написал он.

https://ria.ru/20250121/ataka-1994719216.html

смоленская область

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Дарья Буймова

смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность