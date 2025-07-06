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В Смоленской области перехватили беспилотник - РИА Новости, 06.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:32 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/bespilotnik-2027440300.html
В Смоленской области перехватили беспилотник
В Смоленской области перехватили беспилотник - РИА Новости, 06.07.2025
В Смоленской области перехватили беспилотник
Один беспилотник был подавлен в Смоленской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T02:32:00+03:00
2025-07-06T02:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один беспилотник был подавлен в Смоленской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин в Telegram-канале. "ВСУ вновь предпринимают попытки атаковать Смоленскую область. На территории региона силами ПВО министерства обороны РФ подавлен один беспилотный летательный аппарат. Оперативные службы проводят необходимые действия. Предварительно, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - написал он.
https://ria.ru/20250121/ataka-1994719216.html
смоленская область
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смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Смоленской области перехватили беспилотник

Анохин: в Смоленской области перехватили беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Один беспилотник был подавлен в Смоленской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин в Telegram-канале.
"ВСУ вновь предпринимают попытки атаковать Смоленскую область. На территории региона силами ПВО министерства обороны РФ подавлен один беспилотный летательный аппарат. Оперативные службы проводят необходимые действия. Предварительно, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет", - написал он.
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Специальная военная операция на УкраинеСмоленская областьВасилий АнохинВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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