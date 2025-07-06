https://ria.ru/20250706/bedminster-2027441792.html

Американские истребители поднимали для перехвата самолета над клубом Трампа

Американские истребители поднимали для перехвата самолета над клубом Трампа - РИА Новости, 06.07.2025

Американские истребители поднимали для перехвата самолета над клубом Трампа

Североамериканское командование ПВО (NORAD) подняло в воздух истребитель для перехвата гражданского самолета, проходившим над городом Бедминстер, где распложен... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T03:19:00+03:00

2025-07-06T03:19:00+03:00

2025-07-06T03:19:00+03:00

в мире

сша

нью-джерси

дональд трамп

norad

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441438_1175:184:3072:1251_1920x0_80_0_0_7d1e00e37015948dc443cd5c86d1cc9e.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) подняло в воздух истребитель для перехвата гражданского самолета, проходившим над городом Бедминстер, где распложен гольф-клуб президента США Дональда Трампа, об этом говорится в пресс-релизе командования, опубликованном на портале DVIDS. Как говорится в пресс-релизе командования, опубликованном на портале DVIDS, специализирующийся на новостях на военную и военно-промышленную тематику, инцидент произошел в воздушном пространстве над городом Бедминстер в Нью-Джерси. Перехваченный самолет несколько раз нарушил временное ограничение полетов, установленное над городом, прежде чем его удалось перехватить. "Истребитель... NORAD перехватил самолет авиации общего назначения, нарушивший временное ограничение полетов над Бедминстером.... Гражданский самолет нарушил временное ограничение полетов примерно в 14.39 по восточному времени (02.42 по мск 6 июля)", - говорится в публикации на сайте портала DVIDS. По словам командования, истребитель NORAD провел маневр "лоб в лоб", чтобы привлечь внимание пилота гражданского самолета, и воздушное судно было выведено из зоны ограничения полетов. В городе Бедминстер у Трампа один из гольф-клубов.

https://ria.ru/20250430/tramp-2014414108.html

https://ria.ru/20250617/ssha-2023343968.html

сша

нью-джерси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, нью-джерси, дональд трамп, norad