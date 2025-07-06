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Американские истребители поднимали для перехвата самолета над клубом Трампа - РИА Новости, 06.07.2025
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03:19 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/bedminster-2027441792.html
Американские истребители поднимали для перехвата самолета над клубом Трампа
Американские истребители поднимали для перехвата самолета над клубом Трампа - РИА Новости, 06.07.2025
Американские истребители поднимали для перехвата самолета над клубом Трампа
Североамериканское командование ПВО (NORAD) подняло в воздух истребитель для перехвата гражданского самолета, проходившим над городом Бедминстер, где распложен... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T03:19:00+03:00
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в мире
сша
нью-джерси
дональд трамп
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) подняло в воздух истребитель для перехвата гражданского самолета, проходившим над городом Бедминстер, где распложен гольф-клуб президента США Дональда Трампа, об этом говорится в пресс-релизе командования, опубликованном на портале DVIDS. Как говорится в пресс-релизе командования, опубликованном на портале DVIDS, специализирующийся на новостях на военную и военно-промышленную тематику, инцидент произошел в воздушном пространстве над городом Бедминстер в Нью-Джерси. Перехваченный самолет несколько раз нарушил временное ограничение полетов, установленное над городом, прежде чем его удалось перехватить. "Истребитель... NORAD перехватил самолет авиации общего назначения, нарушивший временное ограничение полетов над Бедминстером.... Гражданский самолет нарушил временное ограничение полетов примерно в 14.39 по восточному времени (02.42 по мск 6 июля)", - говорится в публикации на сайте портала DVIDS. По словам командования, истребитель NORAD провел маневр "лоб в лоб", чтобы привлечь внимание пилота гражданского самолета, и воздушное судно было выведено из зоны ограничения полетов. В городе Бедминстер у Трампа один из гольф-клубов.
https://ria.ru/20250430/tramp-2014414108.html
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в мире, сша, нью-джерси, дональд трамп, norad
В мире, США, Нью-Джерси, Дональд Трамп, NORAD
Американские истребители поднимали для перехвата самолета над клубом Трампа

В США подняли истребитель для перехвата самолета над гольф-клубом Трампа

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) подняло в воздух истребитель для перехвата гражданского самолета, проходившим над городом Бедминстер, где распложен гольф-клуб президента США Дональда Трампа, об этом говорится в пресс-релизе командования, опубликованном на портале DVIDS.
Как говорится в пресс-релизе командования, опубликованном на портале DVIDS, специализирующийся на новостях на военную и военно-промышленную тематику, инцидент произошел в воздушном пространстве над городом Бедминстер в Нью-Джерси. Перехваченный самолет несколько раз нарушил временное ограничение полетов, установленное над городом, прежде чем его удалось перехватить.
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"Истребитель... NORAD перехватил самолет авиации общего назначения, нарушивший временное ограничение полетов над Бедминстером.... Гражданский самолет нарушил временное ограничение полетов примерно в 14.39 по восточному времени (02.42 по мск 6 июля)", - говорится в публикации на сайте портала DVIDS.
По словам командования, истребитель NORAD провел маневр "лоб в лоб", чтобы привлечь внимание пилота гражданского самолета, и воздушное судно было выведено из зоны ограничения полетов.
В городе Бедминстер у Трампа один из гольф-клубов.
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