Американские истребители поднимали для перехвата самолета над клубом Трампа
В США подняли истребитель для перехвата самолета над гольф-клубом Трампа
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Североамериканское командование ПВО (NORAD) подняло в воздух истребитель для перехвата гражданского самолета, проходившим над городом Бедминстер, где распложен гольф-клуб президента США Дональда Трампа, об этом говорится в пресс-релизе командования, опубликованном на портале DVIDS.
Как говорится в пресс-релизе командования, опубликованном на портале DVIDS, специализирующийся на новостях на военную и военно-промышленную тематику, инцидент произошел в воздушном пространстве над городом Бедминстер в Нью-Джерси. Перехваченный самолет несколько раз нарушил временное ограничение полетов, установленное над городом, прежде чем его удалось перехватить.
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"Истребитель... NORAD перехватил самолет авиации общего назначения, нарушивший временное ограничение полетов над Бедминстером.... Гражданский самолет нарушил временное ограничение полетов примерно в 14.39 по восточному времени (02.42 по мск 6 июля)", - говорится в публикации на сайте портала DVIDS.
По словам командования, истребитель NORAD провел маневр "лоб в лоб", чтобы привлечь внимание пилота гражданского самолета, и воздушное судно было выведено из зоны ограничения полетов.
В городе Бедминстер у Трампа один из гольф-клубов.