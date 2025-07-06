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Поставки автомобилей из КНР в США снизились до минимума с марта 2024 года - РИА Новости, 06.07.2025
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10:45 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/avto-2027467155.html
Поставки автомобилей из КНР в США снизились до минимума с марта 2024 года
Поставки автомобилей из КНР в США снизились до минимума с марта 2024 года - РИА Новости, 06.07.2025
Поставки автомобилей из КНР в США снизились до минимума с марта 2024 года
США в мае продолжили сокращать импорт из Китая легковых автомобилей, его объемы, таким образом, достигли минимума чуть более чем за год, в целом закупки... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T10:45:00+03:00
2025-07-06T10:45:00+03:00
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авто
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США в мае продолжили сокращать импорт из Китая легковых автомобилей, его объемы, таким образом, достигли минимума чуть более чем за год, в целом закупки снижались шесть месяцев подряд, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Поднебесная в мае этого года поставила в Штаты легковых автомобилей на 126,4 миллиона долларов. Это стало минимумом с марта 2024 года. В месячном выражении объем поставок сократился на 18%, а в годовом - на треть. При этом США сокращают импорт уже шесть месяцев подряд: с 459,9 миллиона долларов в ноябре прошлого года, когда был зафиксирован локальный пик. Больше всего в мае Штаты приобрели у КНР машин с бензиновым двигателем объемом в 1,5-3 литра - на 63 миллиона долларов. Также в больших объемах импортировались электромобили (34 миллиона долларов), снегоходы, гольфкары и другой подобный транспорт (15 миллионов), гибридные авто (13 миллионов). В общем американском импорте легковушек по итогам мая этого года Китай занял 11-е место против 10-го годом ранее. В пятерку вошли Мексика (4,02 миллиарда долларов), Япония (3,01 миллиарда), Южная Корея (2,9 миллиарда), Канада (2,2 миллиарда) и Германия (2,1 миллиарда). Всего в мае Штаты купили автомобилей почти на 16 миллиардов долларов. А за первые пять месяцев этого года - на 81,1 миллиарда долларов, из них 1,1% (860,4 миллиона долларов) пришлись на КНР.
https://ria.ru/20250523/avtoprom-2018503162.html
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экономика, авто, китай, сша, мексика
Экономика, Авто, Китай, США, Мексика
Поставки автомобилей из КНР в США снизились до минимума с марта 2024 года

США в мае сократили импорт легковых машин из Китая до минимума с марта 2024 года

© Getty Images / Feature ChinaКитайские автомобили перед погрузкой на корабль в поту Яньтая, Китай
Китайские автомобили перед погрузкой на корабль в поту Яньтая, Китай - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© Getty Images / Feature China
Китайские автомобили перед погрузкой на корабль в поту Яньтая, Китай. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США в мае продолжили сокращать импорт из Китая легковых автомобилей, его объемы, таким образом, достигли минимума чуть более чем за год, в целом закупки снижались шесть месяцев подряд, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
Поднебесная в мае этого года поставила в Штаты легковых автомобилей на 126,4 миллиона долларов. Это стало минимумом с марта 2024 года. В месячном выражении объем поставок сократился на 18%, а в годовом - на треть.
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При этом США сокращают импорт уже шесть месяцев подряд: с 459,9 миллиона долларов в ноябре прошлого года, когда был зафиксирован локальный пик.
Больше всего в мае Штаты приобрели у КНР машин с бензиновым двигателем объемом в 1,5-3 литра - на 63 миллиона долларов. Также в больших объемах импортировались электромобили (34 миллиона долларов), снегоходы, гольфкары и другой подобный транспорт (15 миллионов), гибридные авто (13 миллионов).
В общем американском импорте легковушек по итогам мая этого года Китай занял 11-е место против 10-го годом ранее. В пятерку вошли Мексика (4,02 миллиарда долларов), Япония (3,01 миллиарда), Южная Корея (2,9 миллиарда), Канада (2,2 миллиарда) и Германия (2,1 миллиарда).
Всего в мае Штаты купили автомобилей почти на 16 миллиардов долларов. А за первые пять месяцев этого года - на 81,1 миллиарда долларов, из них 1,1% (860,4 миллиона долларов) пришлись на КНР.
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