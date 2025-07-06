https://ria.ru/20250706/avto-2027467155.html

Поставки автомобилей из КНР в США снизились до минимума с марта 2024 года

Поставки автомобилей из КНР в США снизились до минимума с марта 2024 года - РИА Новости, 06.07.2025

Поставки автомобилей из КНР в США снизились до минимума с марта 2024 года

США в мае продолжили сокращать импорт из Китая легковых автомобилей, его объемы, таким образом, достигли минимума чуть более чем за год, в целом закупки... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T10:45:00+03:00

2025-07-06T10:45:00+03:00

2025-07-06T10:45:00+03:00

экономика

авто

китай

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. США в мае продолжили сокращать импорт из Китая легковых автомобилей, его объемы, таким образом, достигли минимума чуть более чем за год, в целом закупки снижались шесть месяцев подряд, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Поднебесная в мае этого года поставила в Штаты легковых автомобилей на 126,4 миллиона долларов. Это стало минимумом с марта 2024 года. В месячном выражении объем поставок сократился на 18%, а в годовом - на треть. При этом США сокращают импорт уже шесть месяцев подряд: с 459,9 миллиона долларов в ноябре прошлого года, когда был зафиксирован локальный пик. Больше всего в мае Штаты приобрели у КНР машин с бензиновым двигателем объемом в 1,5-3 литра - на 63 миллиона долларов. Также в больших объемах импортировались электромобили (34 миллиона долларов), снегоходы, гольфкары и другой подобный транспорт (15 миллионов), гибридные авто (13 миллионов). В общем американском импорте легковушек по итогам мая этого года Китай занял 11-е место против 10-го годом ранее. В пятерку вошли Мексика (4,02 миллиарда долларов), Япония (3,01 миллиарда), Южная Корея (2,9 миллиарда), Канада (2,2 миллиарда) и Германия (2,1 миллиарда). Всего в мае Штаты купили автомобилей почти на 16 миллиардов долларов. А за первые пять месяцев этого года - на 81,1 миллиарда долларов, из них 1,1% (860,4 миллиона долларов) пришлись на КНР.

https://ria.ru/20250523/avtoprom-2018503162.html

https://ria.ru/20250608/mashiny-2021588104.html

китай

сша

мексика

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, китай, сша, мексика