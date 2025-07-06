https://ria.ru/20250706/avstralija-2027444838.html

В Австралии арестовали подозреваемого в поджоге синагоги

В Австралии арестовали подозреваемого в поджоге синагоги - РИА Новости, 06.07.2025

В Австралии арестовали подозреваемого в поджоге синагоги

Полиция австралийского штата Виктория заявила в пресс-релизе на своем сайте, что арестовала и выдвинула обвинение мужчине после того, как он, предположительно,... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T04:21:00+03:00

2025-07-06T04:21:00+03:00

2025-07-06T11:28:00+03:00

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мельбурн

виктория (австралия)

австралия

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полиция австралийского штата Виктория заявила в пресс-релизе на своем сайте, что арестовала и выдвинула обвинение мужчине после того, как он, предположительно, поджег синагогу на востоке города Мельбурн.Согласно сообщению, опубликованному в воскресенье, инцидент с поджогом здания произошел в пятницу вечером. Тридцатичетырехлетний мужчина, предположительно, зашел на территорию синагоги, облил входную дверь воспламеняющейся жидкостью, поджог ее и убежал. Отмечается, что на момент поджога в здании находились 20 человек, которые успели выбраться невредимыми. Пожарные потушили огонь, который не распространился дальше двери. "Тридцатичетырехлетний мужчина... был арестован в центральном деловом районе Мельбурна в субботу вечером. Его допросили детективы и предъявили ему обвинения в... причинении ущерба путем поджога и хранении... оружия", - отмечается в пресс-релизе на сайте полиции. Уточняется, что мужчина предстанет перед судом в воскресенье, при этом полиция пока не выяснила мотив действий подозреваемого. В последние месяцы власти Австралии фиксируют увеличение атак на представителей еврейской общины. Одним из наиболее громких случаев в череде антисемитских атак стал поджог синагоги Адасс-Исраэль на юго-востоке Мельбурна 6 декабря 2024 года. В результате нет пострадавших, но зданию был нанесен значительный ущерб. Спустя несколько дней полиция квалифицировала поджог как террористический акт.

https://ria.ru/20250314/ravvin-2004902847.html

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мельбурн

виктория (австралия)

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мельбурн, виктория (австралия), австралия