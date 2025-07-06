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В Австралии арестовали подозреваемого в поджоге синагоги - РИА Новости, 06.07.2025
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04:21 06.07.2025 (обновлено: 11:28 06.07.2025)
https://ria.ru/20250706/avstralija-2027444838.html
В Австралии арестовали подозреваемого в поджоге синагоги
В Австралии арестовали подозреваемого в поджоге синагоги - РИА Новости, 06.07.2025
В Австралии арестовали подозреваемого в поджоге синагоги
Полиция австралийского штата Виктория заявила в пресс-релизе на своем сайте, что арестовала и выдвинула обвинение мужчине после того, как он, предположительно,... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T04:21:00+03:00
2025-07-06T11:28:00+03:00
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полиция австралийского штата Виктория заявила в пресс-релизе на своем сайте, что арестовала и выдвинула обвинение мужчине после того, как он, предположительно, поджег синагогу на востоке города Мельбурн.Согласно сообщению, опубликованному в воскресенье, инцидент с поджогом здания произошел в пятницу вечером. Тридцатичетырехлетний мужчина, предположительно, зашел на территорию синагоги, облил входную дверь воспламеняющейся жидкостью, поджог ее и убежал. Отмечается, что на момент поджога в здании находились 20 человек, которые успели выбраться невредимыми. Пожарные потушили огонь, который не распространился дальше двери. "Тридцатичетырехлетний мужчина... был арестован в центральном деловом районе Мельбурна в субботу вечером. Его допросили детективы и предъявили ему обвинения в... причинении ущерба путем поджога и хранении... оружия", - отмечается в пресс-релизе на сайте полиции. Уточняется, что мужчина предстанет перед судом в воскресенье, при этом полиция пока не выяснила мотив действий подозреваемого. В последние месяцы власти Австралии фиксируют увеличение атак на представителей еврейской общины. Одним из наиболее громких случаев в череде антисемитских атак стал поджог синагоги Адасс-Исраэль на юго-востоке Мельбурна 6 декабря 2024 года. В результате нет пострадавших, но зданию был нанесен значительный ущерб. Спустя несколько дней полиция квалифицировала поджог как террористический акт.
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в мире, мельбурн, виктория (австралия), австралия
В мире, Мельбурн, Виктория (Австралия), Австралия
В Австралии арестовали подозреваемого в поджоге синагоги

Полиция Австралии арестовала подозреваемого в поджоге синагоги в Мельбурне

© AP Photo / Rod McGuirkДепутат австралийского правительства Сара Уитти, министр внутренних дел Тони Берк и депутат еврейского правительства Марк Дрейфус обращаются к представителям СМИ возле синагоги Ист-Мельбурн в Мельбурне, Австралия
Депутат австралийского правительства Сара Уитти, министр внутренних дел Тони Берк и депутат еврейского правительства Марк Дрейфус обращаются к представителям СМИ возле синагоги Ист-Мельбурн в Мельбурне, Австралия - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© AP Photo / Rod McGuirk
Депутат австралийского правительства Сара Уитти, министр внутренних дел Тони Берк и депутат еврейского правительства Марк Дрейфус обращаются к представителям СМИ возле синагоги Ист-Мельбурн в Мельбурне, Австралия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полиция австралийского штата Виктория заявила в пресс-релизе на своем сайте, что арестовала и выдвинула обвинение мужчине после того, как он, предположительно, поджег синагогу на востоке города Мельбурн.
Согласно сообщению, опубликованному в воскресенье, инцидент с поджогом здания произошел в пятницу вечером. Тридцатичетырехлетний мужчина, предположительно, зашел на территорию синагоги, облил входную дверь воспламеняющейся жидкостью, поджог ее и убежал. Отмечается, что на момент поджога в здании находились 20 человек, которые успели выбраться невредимыми. Пожарные потушили огонь, который не распространился дальше двери.
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"Тридцатичетырехлетний мужчина... был арестован в центральном деловом районе Мельбурна в субботу вечером. Его допросили детективы и предъявили ему обвинения в... причинении ущерба путем поджога и хранении... оружия", - отмечается в пресс-релизе на сайте полиции.
Уточняется, что мужчина предстанет перед судом в воскресенье, при этом полиция пока не выяснила мотив действий подозреваемого.
В последние месяцы власти Австралии фиксируют увеличение атак на представителей еврейской общины. Одним из наиболее громких случаев в череде антисемитских атак стал поджог синагоги Адасс-Исраэль на юго-востоке Мельбурна 6 декабря 2024 года. В результате нет пострадавших, но зданию был нанесен значительный ущерб. Спустя несколько дней полиция квалифицировала поджог как террористический акт.
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