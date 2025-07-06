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Сотрудничество Москвы и Астаны будет расширяться, заявил посол в Казахстане - РИА Новости, 06.07.2025
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10:04 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/astana-2027463606.html
Сотрудничество Москвы и Астаны будет расширяться, заявил посол в Казахстане
Сотрудничество Москвы и Астаны будет расширяться, заявил посол в Казахстане - РИА Новости, 06.07.2025
Сотрудничество Москвы и Астаны будет расширяться, заявил посол в Казахстане
Сотрудничество между Астаной и Москвой будет расширяться, отметил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин в своём поздравлении акиму (мэру) главного города... РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T10:04:00+03:00
2025-07-06T10:04:00+03:00
в мире
астана
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россия
алексей бородавкин
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АСТАНА, 6 июл - РИА Новости. Сотрудничество между Астаной и Москвой будет расширяться, отметил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин в своём поздравлении акиму (мэру) главного города республики Женису Касымбеку по случаю Дня столицы. "Убеждён, что многоплановое сотрудничество между Астаной и Москвой, а также другими российскими регионами будет и впредь расширяться, содействуя укреплению казахстанско-российской дружбы, союзнических отношений и интеграционных связей", - приводит слова Бородавкина пресс-служба российского посольства. Посол России также добавил, что Астана - это не только административный и политический центр, но и важный узел евразийской интеграции, где евразийские государства сопрягают свои усилия для достижения целей устойчивого развития, обеспечения региональной безопасности и стимулирования технологического прогресса, город впечатляет своими темпами роста, архитектурным обликом и атмосферой межкультурного диалога.
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в мире, астана, москва, россия, алексей бородавкин, женис касымбек
В мире, Астана, Москва, Россия, Алексей Бородавкин, Женис Касымбек
Сотрудничество Москвы и Астаны будет расширяться, заявил посол в Казахстане

Посол Бородавкин: сотрудничество между Москвой и Астаной будет расширяться

© РИА Новости / Юрьев АлександрСтолица Казахстана Астана
Столица Казахстана Астана - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Юрьев Александр
Столица Казахстана Астана. Архивное фото
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АСТАНА, 6 июл - РИА Новости. Сотрудничество между Астаной и Москвой будет расширяться, отметил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин в своём поздравлении акиму (мэру) главного города республики Женису Касымбеку по случаю Дня столицы.
"Убеждён, что многоплановое сотрудничество между Астаной и Москвой, а также другими российскими регионами будет и впредь расширяться, содействуя укреплению казахстанско-российской дружбы, союзнических отношений и интеграционных связей", - приводит слова Бородавкина пресс-служба российского посольства.
Посол России также добавил, что Астана - это не только административный и политический центр, но и важный узел евразийской интеграции, где евразийские государства сопрягают свои усилия для достижения целей устойчивого развития, обеспечения региональной безопасности и стимулирования технологического прогресса, город впечатляет своими темпами роста, архитектурным обликом и атмосферой межкультурного диалога.
Флаги России и Казахстана - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
Генконсул России высказался о сотрудничестве Москвы и Астаны
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В миреАстанаМоскваРоссияАлексей БородавкинЖенис Касымбек
 
 
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