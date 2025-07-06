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Юрист рассказала, как часто собственник может повышать арендную плату - РИА Новости, 06.07.2025
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02:03 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/arenda-2027438949.html
Юрист рассказала, как часто собственник может повышать арендную плату
Юрист рассказала, как часто собственник может повышать арендную плату - РИА Новости, 06.07.2025
Юрист рассказала, как часто собственник может повышать арендную плату
Собственник может повысить арендную плату по соглашению сторон, но не чаще одного раза в год, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов РИА Новости, 06.07.2025
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жилье
россия
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общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Собственник может повысить арендную плату по соглашению сторон, но не чаще одного раза в год, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина. "В соответствии с пунктом 3 статьи 616 ГК РФ размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год", - рассказала РИА Новости Скрябина. Ранее Скрябина рассказала РИА Новости о самых распространенных схемах мошенников при аренде жилья. По ее словам, сдача чужой квартиры без документов и аванс за бронь несуществующей квартиры - самые распространенные схемы.
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жилье, россия, единый государственный экзамен (егэ), общество
Жилье, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Общество
Юрист рассказала, как часто собственник может повышать арендную плату

Юрист Скрябина: арендатор может повысить арендную плату по соглашению сторон

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСделки с недвижимостью
Сделки с недвижимостью - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сделки с недвижимостью. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Собственник может повысить арендную плату по соглашению сторон, но не чаще одного раза в год, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина.
"В соответствии с пунктом 3 статьи 616 ГК РФ размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год", - рассказала РИА Новости Скрябина.
Ранее Скрябина рассказала РИА Новости о самых распространенных схемах мошенников при аренде жилья. По ее словам, сдача чужой квартиры без документов и аванс за бронь несуществующей квартиры - самые распространенные схемы.
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