https://ria.ru/20250706/arenda-2027438949.html

Юрист рассказала, как часто собственник может повышать арендную плату

Юрист рассказала, как часто собственник может повышать арендную плату - РИА Новости, 06.07.2025

Юрист рассказала, как часто собственник может повышать арендную плату

Собственник может повысить арендную плату по соглашению сторон, но не чаще одного раза в год, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T02:03:00+03:00

2025-07-06T02:03:00+03:00

2025-07-06T02:03:00+03:00

жилье

россия

единый государственный экзамен (егэ)

общество

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Собственник может повысить арендную плату по соглашению сторон, но не чаще одного раза в год, рассказала РИА Новости юрист "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Наталия Скрябина. "В соответствии с пунктом 3 статьи 616 ГК РФ размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон в сроки, предусмотренные договором, но не чаще одного раза в год", - рассказала РИА Новости Скрябина. Ранее Скрябина рассказала РИА Новости о самых распространенных схемах мошенников при аренде жилья. По ее словам, сдача чужой квартиры без документов и аванс за бронь несуществующей квартиры - самые распространенные схемы.

https://ria.ru/20250703/moshenniki-2026850288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

жилье, россия, единый государственный экзамен (егэ), общество