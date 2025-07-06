https://ria.ru/20250706/aeroport-2027531542.html

В Шереметьево отменили 171 рейс

В Шереметьево отменили 171 рейс - РИА Новости, 06.07.2025

В Шереметьево отменили 171 рейс

В аэропорту "Шереметьево" отменен на прилет и вылет 171 рейс, также задержаны более чем на два часа 56 рейсов на вылет, сообщил представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T19:27:00+03:00

2025-07-06T19:27:00+03:00

2025-07-06T20:40:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В аэропорту "Шереметьево" отменен на прилет и вылет 171 рейс, также задержаны более чем на два часа 56 рейсов на вылет, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале."По данным на 18.00 мск в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов. В период с 18 до 21.00 мск из терминала B запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С – 11 рейсов. Пятнадцать тысяч пассажиров готовятся к вылету, проходят предполетные процедуры", - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.Чтобы минимизировать время возвращения к суточному расписанию полетов, воздушная гавань и, в частности, ее крупнейший перевозчик – группа "Аэрофлот" – увеличили численность работающих в Шереметьево сотрудников."Сейчас в терминале B есть скопления пассажиров на регистрации. Это связано с вечерним разлетом рейсов на Дальний Восток (туда традиционно летают вместительные широкофюзеляжные самолеты). Для сокращения времени ожидания открыты все стойки регистрации, число работников увеличено. Родителей с детьми и граждан с ограниченными возможностями здоровья обслуживают на отдельных стойках без очереди", - добавляется в сообщении.Росавиация подчеркнула, что в зоне досмотра есть скопления, но ситуация спокойная. В кассы по переоформлению билетов "Аэрофлота" очередь умеренная.Кроме того, все положенные услуги, регламентированные федеральными авиационными правилами, пассажирам оказываются. В зале для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, комнате матери и ребенка есть свободные места, в том числе кровати.

https://ria.ru/20250706/aeroport-2027532284.html

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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)