В Шереметьево отменили 171 рейс
Росавиация: в Шереметьево на прилет и вылет отменили 171 рейс
© Фото : соцсетиОбстановка в аэропорту Шереметьево
© Фото : соцсети
Обстановка в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В аэропорту "Шереметьево" отменен на прилет и вылет 171 рейс, также задержаны более чем на два часа 56 рейсов на вылет, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
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"По данным на 18.00 мск в Шереметьево отменен на прилет и вылет 171 рейс. Остаются задержанными (более двух часов) на вылет 56 рейсов. В период с 18 до 21.00 мск из терминала B запланировано 65 рейсов на вылет, из терминала С – 11 рейсов. Пятнадцать тысяч пассажиров готовятся к вылету, проходят предполетные процедуры", - говорится в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
Чтобы минимизировать время возвращения к суточному расписанию полетов, воздушная гавань и, в частности, ее крупнейший перевозчик – группа "Аэрофлот" – увеличили численность работающих в Шереметьево сотрудников.
"Сейчас в терминале B есть скопления пассажиров на регистрации. Это связано с вечерним разлетом рейсов на Дальний Восток (туда традиционно летают вместительные широкофюзеляжные самолеты). Для сокращения времени ожидания открыты все стойки регистрации, число работников увеличено. Родителей с детьми и граждан с ограниченными возможностями здоровья обслуживают на отдельных стойках без очереди", - добавляется в сообщении.
Росавиация подчеркнула, что в зоне досмотра есть скопления, но ситуация спокойная. В кассы по переоформлению билетов "Аэрофлота" очередь умеренная.
Кроме того, все положенные услуги, регламентированные федеральными авиационными правилами, пассажирам оказываются. В зале для обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья, комнате матери и ребенка есть свободные места, в том числе кровати.
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