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В Псковской области объявили план "Ковер" - РИА Новости, 06.07.2025
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15:42 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027496547.html
В Псковской области объявили план "Ковер"
В Псковской области объявили план "Ковер" - РИА Новости, 06.07.2025
В Псковской области объявили план "Ковер"
План "Ковер" объявлен в Псковской области, непосредственной угрозы для аэропорта нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T15:42:00+03:00
2025-07-06T15:42:00+03:00
происшествия
псковская область
михаил ведерников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. План "Ковер" объявлен в Псковской области, непосредственной угрозы для аэропорта нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников. "В Псковской области объявлен план "Ковер"! Непосредственной угрозы для аэропорта в данный момент не наблюдается", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Ведерников сообщал об объявлении в регионе режима беспилотной опасности.
https://ria.ru/20250705/aeroport-2027428180.html
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происшествия, псковская область, михаил ведерников
Происшествия, Псковская область, Михаил Ведерников
В Псковской области объявили план "Ковер"

Ведерников: в Псковской области объявлен план "Ковер", угрозы для аэропорта нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. План "Ковер" объявлен в Псковской области, непосредственной угрозы для аэропорта нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Псковской области объявлен план "Ковер"! Непосредственной угрозы для аэропорта в данный момент не наблюдается", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Ведерников сообщал об объявлении в регионе режима беспилотной опасности.
Возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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5 июля, 23:48
 
ПроисшествияПсковская областьМихаил Ведерников
 
 
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