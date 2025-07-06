https://ria.ru/20250706/aeroport-2027496547.html

В Псковской области объявили план "Ковер"

В Псковской области объявили план "Ковер" - РИА Новости, 06.07.2025

В Псковской области объявили план "Ковер"

План "Ковер" объявлен в Псковской области, непосредственной угрозы для аэропорта нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T15:42:00+03:00

2025-07-06T15:42:00+03:00

2025-07-06T15:42:00+03:00

происшествия

псковская область

михаил ведерников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. План "Ковер" объявлен в Псковской области, непосредственной угрозы для аэропорта нет, сообщил губернатор Михаил Ведерников. "В Псковской области объявлен план "Ковер"! Непосредственной угрозы для аэропорта в данный момент не наблюдается", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее Ведерников сообщал об объявлении в регионе режима беспилотной опасности.

https://ria.ru/20250705/aeroport-2027428180.html

псковская область

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2025

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происшествия, псковская область, михаил ведерников