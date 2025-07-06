https://ria.ru/20250706/aeroport-2027473571.html
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений - РИА Новости, 06.07.2025
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений
Аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T11:48:00+03:00
2025-07-06T11:48:00+03:00
2025-07-06T11:48:00+03:00
нижний новгород
анталья (провинция)
турция
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
azur air
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_fecddfc4039c5b26467f8cef89719d67.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижний Новгород (Стригино) принял первый рейс после снятия временных ограничений. Его выполнила авиакомпания Azur Air на самолете Boeing 757-200 из Антальи (Турция)", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что воздушное судно приземлилось в аэропорту в 10.21 мск.
https://ria.ru/20250706/aeroporty-2027470030.html
нижний новгород
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_67013692ccc61c3b04d8f74694c9f47d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, анталья (провинция), турция, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air
Нижний Новгород, Анталья (провинция), Турция, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Azur Air
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений
Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений