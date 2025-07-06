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Аэропорт в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений - РИА Новости, 06.07.2025
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11:48 06.07.2025
https://ria.ru/20250706/aeroport-2027473571.html
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений - РИА Новости, 06.07.2025
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений
Аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.07.2025
2025-07-06T11:48:00+03:00
2025-07-06T11:48:00+03:00
нижний новгород
анталья (провинция)
турция
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
azur air
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижний Новгород (Стригино) принял первый рейс после снятия временных ограничений. Его выполнила авиакомпания Azur Air на самолете Boeing 757-200 из Антальи (Турция)", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что воздушное судно приземлилось в аэропорту в 10.21 мск.
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нижний новгород
анталья (провинция)
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нижний новгород, анталья (провинция), турция, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air
Нижний Новгород, Анталья (провинция), Турция, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Azur Air
Аэропорт в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений

Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкТерминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Нижний Новгород (Стригино) принял первый рейс после снятия временных ограничений. Его выполнила авиакомпания Azur Air на самолете Boeing 757-200 из Антальи (Турция)", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что воздушное судно приземлилось в аэропорту в 10.21 мск.
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Нижний НовгородАнталья (провинция)ТурцияАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Azur Air
 
 
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