https://ria.ru/20250706/aeroport-2027473571.html

Аэропорт в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений

Аэропорт в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений - РИА Новости, 06.07.2025

Аэропорт в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений

Аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 06.07.2025

2025-07-06T11:48:00+03:00

2025-07-06T11:48:00+03:00

2025-07-06T11:48:00+03:00

нижний новгород

анталья (провинция)

турция

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

azur air

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял первый рейс после снятия ограничений, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Нижний Новгород (Стригино) принял первый рейс после снятия временных ограничений. Его выполнила авиакомпания Azur Air на самолете Boeing 757-200 из Антальи (Турция)", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что воздушное судно приземлилось в аэропорту в 10.21 мск.

https://ria.ru/20250706/aeroporty-2027470030.html

нижний новгород

анталья (провинция)

турция

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Ольга Фомченкова

нижний новгород, анталья (провинция), турция, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), azur air