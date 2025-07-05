https://ria.ru/20250705/zelenskiy-2027414343.html

Немецкое СМИ возмутило новое кадровое решение Зеленского

Немецкое СМИ возмутило новое кадровое решение Зеленского - РИА Новости, 05.07.2025

Немецкое СМИ возмутило новое кадровое решение Зеленского

Владимир Зеленский активно заигрывает с идеологией неонацизма на Украине, пишет обозреватель Сюзанн Витт-Шталь в своей статье для Junge Welt. РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T20:54:00+03:00

2025-07-05T20:54:00+03:00

2025-07-05T20:54:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский активно заигрывает с идеологией неонацизма на Украине, пишет обозреватель Сюзанн Витт-Шталь в своей статье для Junge Welt."О том, что Владимир Зеленский поддерживает "азовизацию" Украины, свидетельствует одно только назначение Александра Алферова, бывшего офицера 3-й штурмовой бригады, поклонника Адольфа Гитлера и эксперта по "дерусификации", на пост президента Украинского института национальной памяти (УИНП). Это феноменальный триумф для неонацистского движения, которое, таким образом, получило практически полную власть над историческим нарративом. Это может также означать официальную реабилитацию коллаборационистов нацистской Германии во время холокоста и войны на уничтожение против Советского Союза", — отмечается в материале.Алферов возглавил УИНП в конце июня.Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме в июне заявил, что противники России на Западе опираются на украинских крайних националистов и неонацистов.В начале июня Москва передала Киеву меморандум по украинскому конфликту. В частности, он предусматривает запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, а также роспуск националистических организаций и партий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, россия, германия, александр алферов, владимир зеленский, адольф гитлер