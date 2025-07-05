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Немецкое СМИ возмутило новое кадровое решение Зеленского - РИА Новости, 05.07.2025
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20:54 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/zelenskiy-2027414343.html
Немецкое СМИ возмутило новое кадровое решение Зеленского
Немецкое СМИ возмутило новое кадровое решение Зеленского - РИА Новости, 05.07.2025
Немецкое СМИ возмутило новое кадровое решение Зеленского
Владимир Зеленский активно заигрывает с идеологией неонацизма на Украине, пишет обозреватель Сюзанн Витт-Шталь в своей статье для Junge Welt. РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:54:00+03:00
2025-07-05T20:54:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
александр алферов
владимир зеленский
адольф гитлер
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский активно заигрывает с идеологией неонацизма на Украине, пишет обозреватель Сюзанн Витт-Шталь в своей статье для Junge Welt."О том, что Владимир Зеленский поддерживает "азовизацию" Украины, свидетельствует одно только назначение Александра Алферова, бывшего офицера 3-й штурмовой бригады, поклонника Адольфа Гитлера и эксперта по "дерусификации", на пост президента Украинского института национальной памяти (УИНП). Это феноменальный триумф для неонацистского движения, которое, таким образом, получило практически полную власть над историческим нарративом. Это может также означать официальную реабилитацию коллаборационистов нацистской Германии во время холокоста и войны на уничтожение против Советского Союза", — отмечается в материале.Алферов возглавил УИНП в конце июня.Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме в июне заявил, что противники России на Западе опираются на украинских крайних националистов и неонацистов.В начале июня Москва передала Киеву меморандум по украинскому конфликту. В частности, он предусматривает запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, а также роспуск националистических организаций и партий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250705/zelenskiy-2027335811.html
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в мире, украина, россия, германия, александр алферов, владимир зеленский, адольф гитлер
В мире, Украина, Россия, Германия, Александр Алферов, Владимир Зеленский, Адольф Гитлер

Немецкое СМИ возмутило новое кадровое решение Зеленского

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский активно заигрывает с идеологией неонацизма на Украине, пишет обозреватель Сюзанн Витт-Шталь в своей статье для Junge Welt.
"О том, что Владимир Зеленский поддерживает "азовизацию" Украины, свидетельствует одно только назначение Александра Алферова, бывшего офицера 3-й штурмовой бригады, поклонника Адольфа Гитлера и эксперта по "дерусификации", на пост президента Украинского института национальной памяти (УИНП). Это феноменальный триумф для неонацистского движения, которое, таким образом, получило практически полную власть над историческим нарративом. Это может также означать официальную реабилитацию коллаборационистов нацистской Германии во время холокоста и войны на уничтожение против Советского Союза", — отмечается в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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Алферов возглавил УИНП в конце июня.
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме в июне заявил, что противники России на Западе опираются на украинских крайних националистов и неонацистов.
В начале июня Москва передала Киеву меморандум по украинскому конфликту. В частности, он предусматривает запрет героизации и пропаганды нацизма и неонацизма, а также роспуск националистических организаций и партий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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В миреУкраинаРоссияГерманияАлександр АлферовВладимир ЗеленскийАдольф Гитлер
 
 
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