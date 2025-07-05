https://ria.ru/20250705/zelenskiy-2027335811.html

"Каждое послание": в Европе заметили странное изменение в Зеленском

"Каждое послание": в Европе заметили странное изменение в Зеленском - РИА Новости, 05.07.2025

"Каждое послание": в Европе заметили странное изменение в Зеленском

Владимир Зеленский начал постоянно благодарить президента США Дональда Трампа в каждом публичном выступлении из-за страха потерять поддержку Вашингтона, пишет... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T06:59:00+03:00

2025-07-05T06:59:00+03:00

2025-07-05T13:58:00+03:00

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украина

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дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский начал постоянно благодарить президента США Дональда Трампа в каждом публичном выступлении из-за страха потерять поддержку Вашингтона, пишет газета El Pais.Как отмечается, глава киевского режима начал заискивать перед Соединенными Штатами еще после резонансной перепалки в Белом доме с американским лидером и вице-президентом Джей-Ди Вэнсом."С тех пор каждое публичное послание из Киева включает благодарность Трампу. <…> Причина этой лестной риторики — не что иное, как зависимость Украины от помощи США", — говорится в публикации.При этом чем чаще поднимается вопрос о полном прекращении поддержки Украины, тем чаще звучат благодарности. После того как Пентагон недавно приостановил поставки критически важных для Киева боеприпасов, Зеленский сразу же записал хвалебное обращение, отмечает автор.В феврале в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. После конфликта президент США выгнал главу киевского режима из Белого дома.Во вторник газета Politico сообщала о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Как передал вчера телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.

https://ria.ru/20250705/zelenskiy-2027325518.html

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027272433.html

https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027313121.html

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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский