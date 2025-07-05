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В Британии раскрыли, что Трамп сделает с зарвавшимся Зеленским - РИА Новости, 05.07.2025
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05:34 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/zelenskiy-2027333616.html
В Британии раскрыли, что Трамп сделает с зарвавшимся Зеленским
В Британии раскрыли, что Трамп сделает с зарвавшимся Зеленским - РИА Новости, 05.07.2025
В Британии раскрыли, что Трамп сделает с зарвавшимся Зеленским
Президент США Дональд Трамп может выйти из урегулирования украинского конфликта, если Владимир Зеленский будет продолжать "жаловаться" ЕС на попытку главы... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T05:34:00+03:00
2025-07-05T05:34:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
владимир зеленский
александр меркурис
евросоюз
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выйти из урегулирования украинского конфликта, если Владимир Зеленский будет продолжать "жаловаться" ЕС на попытку главы Белого дома выстроить диалог с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran."Конечно, Зеленский будет жаловаться, что он (Трамп — Прим. Ред.) бросает Украину. &lt;…&gt; Но если Трамп останется сильным и просто позволит идти всему своим чередом, то в конечном итоге через неделю жалобы прекратятся, или Трамп просто выйдет из сделки по Украине", — сказал он.По мнению аналитика, попытки Зеленского найти поддержку против Трампа с его переменчивым мнением среди европейских политиков лишь раздражают американского лидера."Его (Зеленского — Прим. Ред) постоянные упреки были довольно резкими. И я думаю, что ему стоит усвоить, что они повлияют на его популярность (у Трампа — Прим. Ред)", — подчеркнул Меркурис.Он посоветовал главе киевского режима начать следить за словами, потому что иначе ему придется забыть о поддержке Вашингтона.Вчера британский журнал The Economist написал, что Украину ждет расплата из-за того, что президент США Дональд Трамп, испытывающий неприязнь к Владимиру Зеленскому, ослабил военную поддержку Киева.В феврале состоялась встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, позже перешедшая в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.
https://ria.ru/20250705/tramp-2027331092.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, владимир зеленский, александр меркурис, евросоюз
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Меркурис, Евросоюз
В Британии раскрыли, что Трамп сделает с зарвавшимся Зеленским

Меркурис: Трамп может выйти из сделки по Украине из-за жалоб Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выйти из урегулирования украинского конфликта, если Владимир Зеленский будет продолжать "жаловаться" ЕС на попытку главы Белого дома выстроить диалог с Россией, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
"Конечно, Зеленский будет жаловаться, что он (Трамп — Прим. Ред.) бросает Украину. <…> Но если Трамп останется сильным и просто позволит идти всему своим чередом, то в конечном итоге через неделю жалобы прекратятся, или Трамп просто выйдет из сделки по Украине", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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По мнению аналитика, попытки Зеленского найти поддержку против Трампа с его переменчивым мнением среди европейских политиков лишь раздражают американского лидера.
"Его (Зеленского — Прим. Ред) постоянные упреки были довольно резкими. И я думаю, что ему стоит усвоить, что они повлияют на его популярность (у Трампа — Прим. Ред)", — подчеркнул Меркурис.
Он посоветовал главе киевского режима начать следить за словами, потому что иначе ему придется забыть о поддержке Вашингтона.
Вчера британский журнал The Economist написал, что Украину ждет расплата из-за того, что президент США Дональд Трамп, испытывающий неприязнь к Владимиру Зеленскому, ослабил военную поддержку Киева.
В феврале состоялась встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, позже перешедшая в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. По данным телеканала Fox News, подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с Россией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
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В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр МеркурисЕвросоюз
 
 
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