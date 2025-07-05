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В конгрессе США выступили с жесткими угрозами в адрес Зеленского - РИА Новости, 05.07.2025
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01:14 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/zelenskiy-2027325518.html
В конгрессе США выступили с жесткими угрозами в адрес Зеленского
В конгрессе США выступили с жесткими угрозами в адрес Зеленского - РИА Новости, 05.07.2025
В конгрессе США выступили с жесткими угрозами в адрес Зеленского
Член палаты представителей США от республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети Х раскритиковала Владимира Зеленского и призвала его заключить мирное... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T01:14:00+03:00
2025-07-05T01:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости Член палаты представителей США от республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети Х раскритиковала Владимира Зеленского и призвала его заключить мирное соглашение на фоне полного провала постсоветской республики."Я не буду голосовать за продолжение финансирования Украины. Зеленский отменил выборы. Источники говорят, что американское оружие продается на черном рынке. Он оскорбил нашего президента и вице-президента", — написала она.Луна также обратила внимание на то, что продолжение противостояние с Россией не принесет Украине ничего хорошего, а только ухудшит ее и без того плачевное положение."Мир — единственный вариант. Этого не добиться, давая им больше оружия", — заключила конгрессвумен.Как передал в пятницу телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что чем меньше оружия получает Киев, тем ближе окончание специальной военной операции.
https://ria.ru/20250704/zelenskiy-2027313121.html
https://ria.ru/20250704/duda-2027249492.html
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в мире, украина, россия, сша
В мире, Украина, Россия, США
В конгрессе США выступили с жесткими угрозами в адрес Зеленского

Конгрессвумен Луна раскритиковала Зеленского и призвала его заключить мир

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский на саммите "Большой семерки" (G7)
Владимир Зеленский на саммите Большой семерки (G7) - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский на саммите "Большой семерки" (G7) . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости Член палаты представителей США от республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети Х раскритиковала Владимира Зеленского и призвала его заключить мирное соглашение на фоне полного провала постсоветской республики.
"Я не буду голосовать за продолжение финансирования Украины. Зеленский отменил выборы. Источники говорят, что американское оружие продается на черном рынке. Он оскорбил нашего президента и вице-президента", — написала она.
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Луна также обратила внимание на то, что продолжение противостояние с Россией не принесет Украине ничего хорошего, а только ухудшит ее и без того плачевное положение.
"Мир — единственный вариант. Этого не добиться, давая им больше оружия", — заключила конгрессвумен.
Как передал в пятницу телеканал NBC, решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники сообщили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи Украине односторонним решением Хегсета, так уже случалось в феврале и в мае, однако затем эти распоряжения отменяли.
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