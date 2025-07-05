Рейтинг@Mail.ru
ЕС создаст запасы критически важных минералов на случай ЧС, пишет FT - РИА Новости, 05.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:15 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/zapasy-2027342874.html
ЕС создаст запасы критически важных минералов на случай ЧС, пишет FT
ЕС создаст запасы критически важных минералов на случай ЧС, пишет FT - РИА Новости, 05.07.2025
ЕС создаст запасы критически важных минералов на случай ЧС, пишет FT
Европейский союз намерен создать запасы важнейших полезных ископаемых и комплектов для ремонта кабелей на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает газета... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T09:15:00+03:00
2025-07-05T09:15:00+03:00
в мире
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_832b61a7422e842cf73827b40866b44a.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Европейский союз намерен создать запасы важнейших полезных ископаемых и комплектов для ремонта кабелей на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. "В Брюсселе заявили, что будут создавать экстренные запасы критически важных полезных ископаемых и комплектов для ремонта кабелей на фоне роста опасений относительно уязвимости ЕС перед атаками", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что также планируется ускорить работу над созданием запасов постоянных магнитов на уровне ЕС. Кроме того, страны-члены блока должны будут координировать создание запасов еды, медикаментов и даже ядерного топлива. "ЕС сталкивается со все более сложным и ухудшающимся ландшафтом рисков, который характеризуется растущей геополитической напряженностью, включая конфликты, рост воздействия изменений климата, ухудшение состояния окружающей среды, гибридные и киберугрозы", - приводит газета выдержку из проекта документа, который должен быть опубликован на следующей неделе.
https://ria.ru/20250626/redkozem-2025392387.html
брюссель
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874200_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_51743373d546dad114b42ed16013bfe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, европа
В мире, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия, Европа
ЕС создаст запасы критически важных минералов на случай ЧС, пишет FT

FT: ЕС создаст экстренные запасы полезных ископаемых и магнитов на случай ЧС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Европейский союз намерен создать запасы важнейших полезных ископаемых и комплектов для ремонта кабелей на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии.
Брюсселе заявили, что будут создавать экстренные запасы критически важных полезных ископаемых и комплектов для ремонта кабелей на фоне роста опасений относительно уязвимости ЕС перед атаками", - говорится в материале на сайте издания.
Отмечается, что также планируется ускорить работу над созданием запасов постоянных магнитов на уровне ЕС. Кроме того, страны-члены блока должны будут координировать создание запасов еды, медикаментов и даже ядерного топлива.
"ЕС сталкивается со все более сложным и ухудшающимся ландшафтом рисков, который характеризуется растущей геополитической напряженностью, включая конфликты, рост воздействия изменений климата, ухудшение состояния окружающей среды, гибридные и киберугрозы", - приводит газета выдержку из проекта документа, который должен быть опубликован на следующей неделе.
Новый волокнообразный литий-ионный аккумулятор, разработанный в шанхайском университете Фудань - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Шанс для России". Пекин обезоружил главного конкурента
26 июня, 08:00
 
В миреБрюссельЕвросоюзЕврокомиссияЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала