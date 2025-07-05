https://ria.ru/20250705/zapasy-2027342874.html

ЕС создаст запасы критически важных минералов на случай ЧС, пишет FT

ЕС создаст запасы критически важных минералов на случай ЧС, пишет FT - РИА Новости, 05.07.2025

ЕС создаст запасы критически важных минералов на случай ЧС, пишет FT

Европейский союз намерен создать запасы важнейших полезных ископаемых и комплектов для ремонта кабелей на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает газета... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T09:15:00+03:00

2025-07-05T09:15:00+03:00

2025-07-05T09:15:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Европейский союз намерен создать запасы важнейших полезных ископаемых и комплектов для ремонта кабелей на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает газета Financial Times со ссылкой на проект документа Еврокомиссии. "В Брюсселе заявили, что будут создавать экстренные запасы критически важных полезных ископаемых и комплектов для ремонта кабелей на фоне роста опасений относительно уязвимости ЕС перед атаками", - говорится в материале на сайте издания. Отмечается, что также планируется ускорить работу над созданием запасов постоянных магнитов на уровне ЕС. Кроме того, страны-члены блока должны будут координировать создание запасов еды, медикаментов и даже ядерного топлива. "ЕС сталкивается со все более сложным и ухудшающимся ландшафтом рисков, который характеризуется растущей геополитической напряженностью, включая конфликты, рост воздействия изменений климата, ухудшение состояния окружающей среды, гибридные и киберугрозы", - приводит газета выдержку из проекта документа, который должен быть опубликован на следующей неделе.

https://ria.ru/20250626/redkozem-2025392387.html

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Ольга Фомченкова

в мире, брюссель, евросоюз, еврокомиссия, европа