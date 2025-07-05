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Российский дипломат заявил, что Запад намеренно демонизирует Россию - РИА Новости, 05.07.2025
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06:12 05.07.2025 (обновлено: 08:37 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/zapad-2027334780.html
Российский дипломат заявил, что Запад намеренно демонизирует Россию
Российский дипломат заявил, что Запад намеренно демонизирует Россию - РИА Новости, 05.07.2025
Российский дипломат заявил, что Запад намеренно демонизирует Россию
Запад намеренно демонизирует Москву для подготовки к конфликту, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 05.07.2025
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2025-07-05T08:37:00+03:00
россия
европа
украина
максим буякевич
обсе
евросоюз
в мире
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ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. Запад намеренно демонизирует Москву для подготовки к конфликту, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич."Когда кто-то говорит, что им (жителям Запада — Прим. Ред.) нужно "раскрыть глаза", могу ответить: их глаза уже широко открыты. Они знают, что происходит, но их задача — окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной. Чтобы дети в Европе воспринимали Россию не как людей, а как "орков", которые убивают и насилуют", — сказал дипломат.По словам собеседника агентства, это сознательная политика."В ЕС &lt;...&gt; прекрасно осведомлены, что Киев закрыл альтернативные источники информации, православную церковь там репрессируют, а тысячи правозащитников сидят в тюрьмах и подвергаются пыткам. Все это известно. Никаких иллюзий нет", — пояснил Буякевич.Дипломат добавил, что в Москве ожидают эскалацию вокруг украинского конфликта, это подтверждается риторикой Запада, который продолжает накачивать Киев оружием и не рассматривает переговорные позиции России.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
https://ria.ru/20250704/ssha-2027081660.html
https://ria.ru/20250624/merts-2025182144.html
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россия, европа, украина, максим буякевич, обсе, евросоюз, в мире, нато
Россия, Европа, Украина, Максим Буякевич, ОБСЕ, Евросоюз, В мире, НАТО
Российский дипломат заявил, что Запад намеренно демонизирует Россию

Зампостпред Буякевич: Запад демонизирует Россию для подготовки к конфликту

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. Запад намеренно демонизирует Москву для подготовки к конфликту, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Когда кто-то говорит, что им (жителям Запада — Прим. Ред.) нужно "раскрыть глаза", могу ответить: их глаза уже широко открыты. Они знают, что происходит, но их задача — окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной. Чтобы дети в Европе воспринимали Россию не как людей, а как "орков", которые убивают и насилуют", — сказал дипломат.
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Вчера, 04:22
По словам собеседника агентства, это сознательная политика.
ЕС <...> прекрасно осведомлены, что Киев закрыл альтернативные источники информации, православную церковь там репрессируют, а тысячи правозащитников сидят в тюрьмах и подвергаются пыткам. Все это известно. Никаких иллюзий нет", — пояснил Буякевич.
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Мерц сделал дерзкое заявление о России
24 июня, 19:02
Дипломат добавил, что в Москве ожидают эскалацию вокруг украинского конфликта, это подтверждается риторикой Запада, который продолжает накачивать Киев оружием и не рассматривает переговорные позиции России.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
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РоссияЕвропаУкраинаМаксим БуякевичОБСЕЕвросоюзВ миреНАТО
 
 
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