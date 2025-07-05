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Владельца ЮГК задержали при попытке покинуть Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2025
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23:45 05.07.2025
https://ria.ru/20250705/zaderzhanie-2027427839.html
Владельца ЮГК задержали при попытке покинуть Россию, пишут СМИ
Владельца ЮГК задержали при попытке покинуть Россию, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2025
Владельца ЮГК задержали при попытке покинуть Россию, пишут СМИ
Владелец ООО "Управляющая компания ЮГК" Константин Струков был задержан при попытке покинуть территорию РФ, сообщает газета "Коммерсант". РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T23:45:00+03:00
2025-07-05T23:45:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
турция
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
югк
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владелец ООО "Управляющая компания ЮГК" Константин Струков был задержан при попытке покинуть территорию РФ, сообщает газета "Коммерсант". Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов. "Зампред Челябинского заксобрания Константин Струков, несмотря на судебный запрет, пытался уехать из России. Как стало известно "Ъ", он собирался вылететь 5 июля из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier (регистрационный номер RA-67131), стоимостью свыше $50 миллионов. Однако Росавиация запретила взлет уже готовому подняться в воздух судну, на которое приставы ранее наложили арест", - пишет газета. Отмечается, что на борту судебные приставы изъяли у Струкова загранпаспорт, который к тому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД России. Советский райсуд Челябинска ранее сообщал, что 2 июля поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих юридических лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент". Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной. ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
https://ria.ru/20250703/genprokuratura-2026904270.html
https://ria.ru/20250705/semja-2027328395.html
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происшествия, россия, челябинск, турция, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), югк
Происшествия, Россия, Челябинск, Турция, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ЮГК
Владельца ЮГК задержали при попытке покинуть Россию, пишут СМИ

Ъ: владельца ЮГК Константина Струкова задержали при попытке покинуть Россию

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владелец ООО "Управляющая компания ЮГК" Константин Струков был задержан при попытке покинуть территорию РФ, сообщает газета "Коммерсант".
Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Генпрокуратура считает, что Струков незаконно заполучил "Южуралзолото"
3 июля, 12:01
"Зампред Челябинского заксобрания Константин Струков, несмотря на судебный запрет, пытался уехать из России. Как стало известно "Ъ", он собирался вылететь 5 июля из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier (регистрационный номер RA-67131), стоимостью свыше $50 миллионов. Однако Росавиация запретила взлет уже готовому подняться в воздух судну, на которое приставы ранее наложили арест", - пишет газета.
Отмечается, что на борту судебные приставы изъяли у Струкова загранпаспорт, который к тому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД России.
Советский райсуд Челябинска ранее сообщал, что 2 июля поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих юридических лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.
ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – УральскомЧелябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
Семья владельца ЮГК купила дома и участки на побережье Черногории
Вчера, 02:54
 
ПроисшествияРоссияЧелябинскТурцияГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ЮГК
 
 
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