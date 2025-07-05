Владельца ЮГК задержали при попытке покинуть Россию, пишут СМИ
Ъ: владельца ЮГК Константина Струкова задержали при попытке покинуть Россию
Полицейский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Владелец ООО "Управляющая компания ЮГК" Константин Струков был задержан при попытке покинуть территорию РФ, сообщает газета "Коммерсант".
Челябинские правоохранительные органы в среду сообщили РИА Новости о проведении обысков в ПАО "Южуралзолото Группа компаний" после выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и эксплуатации промышленных объектов.
"Зампред Челябинского заксобрания Константин Струков, несмотря на судебный запрет, пытался уехать из России. Как стало известно "Ъ", он собирался вылететь 5 июля из Челябинска в Турцию на личном бизнес-джете Bombardier (регистрационный номер RA-67131), стоимостью свыше $50 миллионов. Однако Росавиация запретила взлет уже готовому подняться в воздух судну, на которое приставы ранее наложили арест", - пишет газета.
Отмечается, что на борту судебные приставы изъяли у Струкова загранпаспорт, который к тому времени уже был аннулирован миграционной службой МВД России.
Советский райсуд Челябинска ранее сообщал, что 2 июля поступил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства ООО "Управляющая Компания ЮГК" и ряда других компаний, предварительное заседание по иску назначено на 8 июля на 14.00 (12.00 мск). По иску восемь ответчиков, среди них Константин Струков, Александра Струкова, а также пять третьих юридических лиц – "Управляющая компания ЮГК", "Южуралзолото группа компаний", "Бизнес-актив", "Хоум" и "Уралвент".
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что Генпрокуратура просит передать государству, в том числе, 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% долей в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.
ЮГК - четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" – Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Основной бенефициар - Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящее в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.