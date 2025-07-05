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Девять животных нашли новый дом благодаря выставке на ВДНХ

Девять животных нашли новый дом благодаря выставке на ВДНХ - РИА Новости, 05.07.2025

Девять животных нашли новый дом благодаря выставке на ВДНХ

Девять животных нашли новый дом благодаря выставке-пристройству на ВДНХ в Москве, которая прошла в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T20:24:00+03:00

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Девять животных нашли новый дом благодаря выставке-пристройству на ВДНХ в Москве, которая прошла в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Девять животных из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" нашли хозяев благодаря выставке-пристройству на ВДНХ. Около Музея городского хозяйства Москвы завершилась выставка по пристройству собак и кошек из городских приютов. Результат – девять питомцев стали домашними. Домой уехали кошки Бон, Сырник, Эколь, Ларчик, Юстас, Тамерлан, Пятница и собаки Кайли и Сайфер", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что с хозяевами провели собеседование, заключили договор, а после передали им питомцев. Все животные в городских приютах здоровы и готовы к жизни в семье. Навестить их можно в дни работы приютов. При себе необходимо иметь паспорт.

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