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Девять животных нашли новый дом благодаря выставке на ВДНХ - РИА Новости, 05.07.2025
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20:24 05.07.2025
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Девять животных нашли новый дом благодаря выставке на ВДНХ
Девять животных нашли новый дом благодаря выставке на ВДНХ - РИА Новости, 05.07.2025
Девять животных нашли новый дом благодаря выставке на ВДНХ
Девять животных нашли новый дом благодаря выставке-пристройству на ВДНХ в Москве, которая прошла в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 05.07.2025
2025-07-05T20:24:00+03:00
2025-07-05T20:24:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Девять животных нашли новый дом благодаря выставке-пристройству на ВДНХ в Москве, которая прошла в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Девять животных из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" нашли хозяев благодаря выставке-пристройству на ВДНХ. Около Музея городского хозяйства Москвы завершилась выставка по пристройству собак и кошек из городских приютов. Результат – девять питомцев стали домашними. Домой уехали кошки Бон, Сырник, Эколь, Ларчик, Юстас, Тамерлан, Пятница и собаки Кайли и Сайфер", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что с хозяевами провели собеседование, заключили договор, а после передали им питомцев. Все животные в городских приютах здоровы и готовы к жизни в семье. Навестить их можно в дни работы приютов. При себе необходимо иметь паспорт.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, животные, домашние животные, собаки, кошки, коты
Хорошие новости, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Животные, домашние животные, Собаки, кошки, коты
Девять животных нашли новый дом благодаря выставке на ВДНХ

Девять животных нашли дом благодаря выставке-пристройству на ВДНХ в Москве

© АГН "Москва" / Мобильный репортерВыставка-пристройство животных из городских приютов "Хочу домой!" у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ
Выставка-пристройство животных из городских приютов Хочу домой! у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 05.07.2025
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Выставка-пристройство животных из городских приютов "Хочу домой!" у Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Девять животных нашли новый дом благодаря выставке-пристройству на ВДНХ в Москве, которая прошла в субботу, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Девять животных из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" нашли хозяев благодаря выставке-пристройству на ВДНХ. Около Музея городского хозяйства Москвы завершилась выставка по пристройству собак и кошек из городских приютов. Результат – девять питомцев стали домашними. Домой уехали кошки Бон, Сырник, Эколь, Ларчик, Юстас, Тамерлан, Пятница и собаки Кайли и Сайфер", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что с хозяевами провели собеседование, заключили договор, а после передали им питомцев. Все животные в городских приютах здоровы и готовы к жизни в семье. Навестить их можно в дни работы приютов. При себе необходимо иметь паспорт.
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