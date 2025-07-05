https://ria.ru/20250705/vyksa-2027399185.html

Выкса имеет свою специфику развития малых городов, заявил Яковенко

Выкса имеет свою специфику развития малых городов, заявил Яковенко - РИА Новости, 05.07.2025

Выкса имеет свою специфику развития малых городов, заявил Яковенко

Нижегородская Выкса имеет свою специфику развития малых городов и может быть интересна на международном уровне, заявил заместитель генерального директора... РИА Новости, 05.07.2025

2025-07-05T18:45:00+03:00

2025-07-05T18:45:00+03:00

2025-07-05T18:46:00+03:00

выкса

россия

александр яковенко

владимир шухов

объединенная металлургическая компания

общество

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ВЫКСА (Нижегородская область), 5 июля - РИА Новости. Нижегородская Выкса имеет свою специфику развития малых городов и может быть интересна на международном уровне, заявил заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Я думаю, что Выкса будет интересна и на международном уровне, потому что здесь есть своя специфика развития малых городов, которой нет нигде в мире. Но именно художественная составляющая с высокой степенью природной наполненности вот этим богатством и составляет то, что может представлять интерес для других стран и регионов", - сказал Яковенко на проходящем в городе "Выкса-фестивале". По его словам, город и реализуемый в нем большой культурный проект вызвал на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме "колоссальный интерес", прежде всего, со стороны "стран мирового большинства". "Дело в том, что если западные страны в основном уже сформировались с точки зрения своего архитектурного ландшафта, то страны мирового большинства, это где-то порядка 140 стран, сейчас ищут свои собственные решения для развития и мегаполисов, и малых городов. Потому что урбанистика переживает совершенно новый этап своего развития и новых представлений в концептуальном плане. Поэтому мне кажется, что это очень хороший пример не только для нас, но и для других стран мира", - подчеркнул Яковенко. Он отметил, что в 2025 году в городе завершат уникальный проект по реставрации и перемещению гиперболоидной башни инженера Владимира Шухова. В будущем в "Шухов-парке" будет создан музей, который раскроет влияние металла на развитие цивилизации. "Он (музей - ред.) не просто будет вписан в архитектуру этого города, но здесь даже планируется световое оформление, когда знаменитые нижегородские закаты будут вписаны в этот ландшафт. И вся подсветка городского пейзажа, если можно так сказать, будет выстроена под эту цветовую гамму. И летом будет одна цветовая гамма, а зимой будут, естественно, чуть-чуть другие оттенки. Такого тоже нигде нет", - сказал Яковенко. По его словам, за 25 лет, в течение которых Объединенная металлургическая компания занимается развитием Выксы, остановлен отток населения из города. "Сейчас люди возвращаются. Более того, приезжает большое количество людей, которые никогда здесь не жили. Не только потому, что они будут работать на заводе, где сейчас трудятся 18 тысяч человек, но и потому, что растет инфраструктура, которая требует обслуживания. Но самое главное, что в городе появляется все больше и больше среднего класса. А это тоже является новым элементом в развитии инфраструктуры этого города", - добавил Яковенко. "Выкса-фестиваль" проходит 4-6 июля. Мероприятие проводится фондом "ОМК-Участие" и Объединенной металлургической компанией с 2011 года. Программу фестиваля создают современные художники во взаимодействии с жителями, она состоит из разных направлений - театр, музыка, современное искусство, стрит- и паблик-арт, каждое из которых вплетается в городское пространство.

https://ria.ru/20250529/mir-2019860762.html

https://ria.ru/20250507/yakovenko-2015440093.html

https://ria.ru/20250226/goroda-1832007799.html

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выкса, россия, александр яковенко, владимир шухов, объединенная металлургическая компания, общество